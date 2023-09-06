На Китай обрушился тайфун Саола. Уже эвакуированы более 780 тысяч человек

В настоящее время Китай подвергся разрушительному воздействию тайфуна. Как сообщает Xinhua, из южной провинции Гуандун уже эвакуировано более 780 тысяч жителей.
Отмечается, что тайфун Саола – девятый тайфун этого года. Он обрушился утром 2 сентября на город Чжухай с населением более 2,5 миллионов человек. В этот момент максимальная скорость ветра у эпицентра тайфуна составляла от 42 до 46 метров в секунду.
Перед этим от тайфуна пострадали Гонконг и Макао, где сильные ливни повлекли за собой подтопление, а ураганный ветер со скоростью более 200 километров в час вырывал деревья и сносил крыши с домов. О человеческих жертвах и пострадавших пока не сообщается.
Метеорологи прогнозируют, что Саола будет двигаться в юго-западном направлении в сторону восточного побережья Тайваня вдоль береговой линии Гуандуна со скоростью от 15 до 20 км в час и будет постепенно терять силу.
Из-за приближения тайфуна в 13 городах провинции отменили торжества по случаю Дня знаний 1 сентября и перенесли дату начала учебного года в школах и детских садах и по распоряжению местных властей отменили все работы в море и вернули в гавани более 80 тысяч рыболовных судов и лодок.
Ожидается, что в выходные Саола принесет сильные штормы и ливни с мощным ветром на юг и в прибрежные районы Гуандуна.
Напомним, в Пекине из-за сильных ливней погибли 11 человек.
Ранее тайфун Доксури бушевал на Филиппинах. Стихия унесла жизни 25 человек, еще по меньшей мере 20 человек числятся пропавшими без вести.
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