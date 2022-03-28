На 94-й церемонии вручения кинопремии «Оскар» минутой молчания почтили жертв войны в Украине. На черном экране появились слова с призывом поддержать украинцев, включая гуманитарную помощь. "Мы просим вас о минуте молчания в знак солидарности с народом Украины, который сейчас сталкивается с вторжением, конфликтом и несправедливостью на своей земле", - отмечалось в сообщении. Ранее американский режиссер и актер Шон Пенн призвал организаторов церемонии предоставить президенту Украины Владимиру Зеленскому выступить по видеосвязи.
На кинопремии «Оскар» вспомнили про войну в Украине
07:32 28 марта Киев, Украина
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