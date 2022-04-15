На Камчатке и берегу Байкала сейсмологи зафиксировали землетрясение

08:25 15 апреля Киев, Украина

Минувшей ночью в РФ зафиксировано несколько сейсмических активностей. Сейсмологи зарегистрировали землетрясение магнитудой 3,5, которое произошло в пятницу утром на территории Елизовского района Камчатского края, сообщает Главное управление МЧС России в регионе.



«Эпицентр землетрясения находился в 163 км южнее поселка Усть-Камчатск», – говорится в сообщении.



Костер залегал на глубине 40 километров. По данным МЧС, это землетрясение в населенных пунктах не ощущалось.



Еще одно землетрясение произошло в пятницу на берегу озера Байкал в Ольхонском районе Иркутской области, сообщается в Telegram-канале главного управления МЧС региона.



Эпицентр был в горной местности на берегу Байкала в 15 км юго-западнее села Зама.



По данным МЧС, информации о пострадавших и разрушениях нет, объекты жилищно-коммунального хозяйства, энергетики, социально значимые объекты работают в штатном режиме.



Сейсмоактивная Байкальская рифтовая зона, где, по предположению ученых, идет разрыв Евразийской и Амурской тектонических плит, имеет протяженность примерно 2 тыс. км. В ее центральной части находится озеро Байкал, на юге – озеро Хубсугул (Монголия), на севере – горный район, по которому проходит Байкало-Амурская магистраль (БАМ). Усиление активности фиксируется с осени 2020 года, когда 22 сентября на юге Байкала произошло Быстринское землетрясение магнитудой 5,5.



По данным сейсмологов, пик сейсмоактивности за весь период наблюдений в Байкальской рифтовой зоне пришелся на 2021 год.