На итальянской Сардинии объявлено чрезвычайное положение - горят леса. ФОТО

Последние несколько дней итальянский остров Сардиния охвачен масштабными лесными пожарами: ни авиация ни сухопутные службы не могут справиться со стихией. В связи с эти на острове объявлено чрезвычайное положение.
Об этом сообщает ANSA.
В провинции Ористано огонь уничтожил 20 тысяч гектаров леса, 1500 человек не могут попасть в свои дома.
«Ущерб невозможно даже измерить. Целые леса полностью уничтожены. Фермы и дома опустошены», — отметил губернатор Сардинии Кристиан Солинас.
В Ассоциации фермеров Колдиретти добавили, что для воспроизводства лесов и пастбищ понадобится не менее 15 лет.
Последние несколько дней на итальянском курортном острове Сардиния в Средиземном море бушуют лесные пожары.
«Ущерб невозможно даже измерить. Целые леса полностью уничтожены. Фермы и дома опустошены», — отметил губернатор Сардинии Кристиан Солинас.
В Ассоциации фермеров Колдиретти добавили, что для воспроизводства лесов и пастбищ понадобится не менее 15 лет.
Последние несколько дней на итальянском курортном острове Сардиния в Средиземном море бушуют лесные пожары.
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