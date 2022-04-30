На итальянской Сардинии объявлено чрезвычайное положение - горят леса. ФОТО

11:39 27 июля Киев, Украина

Последние несколько дней итальянский остров Сардиния охвачен масштабными лесными пожарами: ни авиация ни сухопутные службы не могут справиться со стихией. В связи с эти на острове объявлено чрезвычайное положение



Об этом сообщает ANSA.

В провинции Ористано огонь уничтожил 20 тысяч гектаров леса, 1500 человек не могут попасть в свои дома.



«Ущерб невозможно даже измерить. Целые леса полностью уничтожены. Фермы и дома опустошены», — отметил губернатор Сардинии Кристиан Солинас.



В Ассоциации фермеров Колдиретти добавили, что для воспроизводства лесов и пастбищ понадобится не менее 15 лет.



Последние несколько дней на итальянском курортном острове Сардиния в Средиземном море бушуют лесные пожары.