На Грецию, Турцию и Болгарию обрушились мощные наводнения: есть погибшие

Сильные ливни обрушились на Грецию, Турцию и Болгарию, спровоцировав наводнения, повлекшие не менее семи смертей.
Об этом пишет издание The Guardian.
Министр внутренних дел Турции Али Ерликая заявил о двух погибших и четверых пропавших без вести после наводнения в провинции Киркларелли, вблизи границы с Болгарией. В Стамбуле, крупнейшем городе страны, сильный дождь затопил улицы и дома в двух районах, в результате чего погибли по меньшей мере два человека.
Премьер-министр Болгарии Николай Денков заявил, что два человека погибли и еще трое считаются пропавшими без вести после шторма, повлекшего наводнения на южном побережье Черного моря.
Разливы рек сильно повредили дороги и мосты. В этом районе также были отключения электроэнергии, и власти предупредили жителей не пить воду из-под крана из-за загрязнения в результате паводковых вод.
В Греции выпали рекордные ливни. Показатели превысили ливни в 2006 году. Полиция запретила движение транспорта в центральном городе Волос, соседнем горном регионе Пелион и на курортном острове Скиатос. Погиб по меньшей мере один человек. Пять человек считаются пропавшими без вести, вероятно, их снесло паводок.
Министр климатических кризисов и гражданской защиты страны Вассилис Кикилиас заявил, что сильный дождь, как ожидается, прекратится после полудня в среду. Он посоветовал людям в пострадавших районах оставаться дома.
Шторм произошел после больших летних лесных пожаров, поразивших Грецию за последние несколько недель. Некоторые из них горели более двух недель и уничтожили огромные массивы лесов и сельскохозяйственных угодий. От огня погибли более 20 человек.
Об этом пишет издание The Guardian.
Министр внутренних дел Турции Али Ерликая заявил о двух погибших и четверых пропавших без вести после наводнения в провинции Киркларелли, вблизи границы с Болгарией. В Стамбуле, крупнейшем городе страны, сильный дождь затопил улицы и дома в двух районах, в результате чего погибли по меньшей мере два человека.
Премьер-министр Болгарии Николай Денков заявил, что два человека погибли и еще трое считаются пропавшими без вести после шторма, повлекшего наводнения на южном побережье Черного моря.
Разливы рек сильно повредили дороги и мосты. В этом районе также были отключения электроэнергии, и власти предупредили жителей не пить воду из-под крана из-за загрязнения в результате паводковых вод.
В Греции выпали рекордные ливни. Показатели превысили ливни в 2006 году. Полиция запретила движение транспорта в центральном городе Волос, соседнем горном регионе Пелион и на курортном острове Скиатос. Погиб по меньшей мере один человек. Пять человек считаются пропавшими без вести, вероятно, их снесло паводок.
Министр климатических кризисов и гражданской защиты страны Вассилис Кикилиас заявил, что сильный дождь, как ожидается, прекратится после полудня в среду. Он посоветовал людям в пострадавших районах оставаться дома.
Шторм произошел после больших летних лесных пожаров, поразивших Грецию за последние несколько недель. Некоторые из них горели более двух недель и уничтожили огромные массивы лесов и сельскохозяйственных угодий. От огня погибли более 20 человек.
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