На границе Польши и Беларуси задержана самая большая в истории группа нелегалов

На польско-белорусской границе за один день задержали 62 нелегала и гражданин Украины, подозреваемого в пособничестве мигрантам в незаконном пересечении границы.
Об этом сообщила Пограничная служба Польши.
По данным пограничников, это самая большая группа мигрантов, задержанная на польско-белорусской границе за один день.
Среди нелегалов 50 граждан Ирака, 11 граждан Ирана и один гражданин Камеруна. Пограничникам пришлось прибегнуть к помощи сотрудников полиции.
Кроме того, за пособничество в незаконном пересечении границы был задержан гражданин Украины.
Нелегальные мигранты (41 мужчина, восемь женщин и 13 детей) будут размещены в охраняемых центрах для иностранцев.
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