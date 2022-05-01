На границе Польши и Беларуси задержана самая большая в истории группа нелегалов

07:59 06 августа Киев, Украина

На польско-белорусской границе за один день задержали 62 нелегала и гражданин Украины, подозреваемого в пособничестве мигрантам в незаконном пересечении границы.
 
Об этом сообщила Пограничная служба Польши.
"Сотрудники Подляского пограничного отряда задержали 62 человека за незаконное пересечение польско-белорусской границы", – говорится в сообщении.
По данным пограничников, это самая большая группа мигрантов, задержанная на польско-белорусской границе за один день.

Среди нелегалов 50 граждан Ирака, 11 граждан Ирана и один гражданин Камеруна. Пограничникам пришлось прибегнуть к помощи сотрудников полиции.

Кроме того, за пособничество в незаконном пересечении границы был задержан гражданин Украины.

Нелегальные мигранты (41 мужчина, восемь женщин и 13 детей) будут размещены в охраняемых центрах для иностранцев.