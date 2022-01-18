На границе Кыргызстан - Таджикистан временное затишье

На утро 3 мая обстановка на границе между Кыргызстаном и Таджикистаном является спокойной - перестрелка не зафиксирована.
Об этом сообщает портал 24.kg со ссылкой на Государственную пограничную службу республики.
Пограничники патрулируют линию киргизско-таджикской границы. За прошедшую ночь инциденты не были зафиксированы.
Напомним, что на границе между Таджикистанов и Кыргызстаном произошли ожесточенные бои с применением тяжелого вооружения.
По последним данным, в ходе конфликта с кыргызской стороны 166 человек пострадали, погибли 34. Среди погибших три военнослужащих. 1-2 мая в стране объявлены днями национального траура.
Жертвами конфликта со стороны Таджикистана стали от восьми до десяти граждан, более 90 ранены, сообщали местные СМИ. Официальных данных от Душанбе пока нет.
Пограничники патрулируют линию киргизско-таджикской границы. За прошедшую ночь инциденты не были зафиксированы.
Напомним, что на границе между Таджикистанов и Кыргызстаном произошли ожесточенные бои с применением тяжелого вооружения.
По последним данным, в ходе конфликта с кыргызской стороны 166 человек пострадали, погибли 34. Среди погибших три военнослужащих. 1-2 мая в стране объявлены днями национального траура.
Жертвами конфликта со стороны Таджикистана стали от восьми до десяти граждан, более 90 ранены, сообщали местные СМИ. Официальных данных от Душанбе пока нет.
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