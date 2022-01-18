На границе Кыргызстан - Таджикистан временное затишье

11:28 03 Май Киев, Украина

На утро 3 мая обстановка на границе между Кыргызстаном Таджикистаном является спокойной - перестрелка не зафиксирована.

Об этом сообщает портал 24.kg со ссылкой на Государственную пограничную службу республики.



Пограничники патрулируют линию киргизско-таджикской границы. За прошедшую ночь инциденты не были зафиксированы.



Напомним, что на границе между Таджикистанов и Кыргызстаном произошли ожесточенные бои с применением тяжелого вооружения.



По последним данным, в ходе конфликта с кыргызской стороны 166 человек пострадали, погибли 34. Среди погибших три военнослужащих. 1-2 мая в стране объявлены днями национального траура.

Жертвами конфликта со стороны Таджикистана стали от восьми до десяти граждан, более 90 ранены, сообщали местные СМИ. Официальных данных от Душанбе пока нет.