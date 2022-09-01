На границе беларуси с ЕС впятеро выросло число желающих выехать

Белорусские пограничники отмечают значительный рост количества автомобилей на выезд из беларуси в страны ЕС. По данным Госпогранкомитета страны, на пятницу, 19 августа, их количество увеличилось в пять раз только за последнюю неделю.
Скопление легкового транспорта за прошедшие сутки, по данным ведомства, фиксировалось на польском и литовском направлениях.
Сопредельные контрольные службы в пунктах пропуска Тересполь в Бресте и Бобровники в Берестовице зафиксировали 36% и 67% авто от установленной нормы соответственно. В литовском Мядининкае в Каменном Логе этот показатель равен 48%.
Напомним, формальный лидер беларуси александр лукашенко заявил, что не собирается воевать с Украиной и призвал всех "утихомириться".
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