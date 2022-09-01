На границе беларуси с ЕС впятеро выросло число желающих выехать

11:14 20 августа Киев, Украина

Белорусские пограничники отмечают значительный рост количества автомобилей на выезд из беларуси в страны ЕС. По данным Госпогранкомитета страны, на пятницу, 19 августа, их количество увеличилось в пять раз только за последнюю неделю.

"С начала недели количество легковых авто на въезд в ЕС увеличилось почти в пять раз, а грузовых - в 1,5 раза", - уточнили в ГПК.

Скопление легкового транспорта за прошедшие сутки, по данным ведомства, фиксировалось на польском и литовском направлениях.

Сопредельные контрольные службы в пунктах пропуска Тересполь в Бресте и Бобровники в Берестовице зафиксировали 36% и 67% авто от установленной нормы соответственно. В литовском Мядининкае в Каменном Логе этот показатель равен 48%.

Напомним, формальный лидер беларуси александр лукашенко заявил, что не собирается воевать с Украиной и призвал всех "утихомириться".