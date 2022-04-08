На границе Беларуси и ЕС застряли более тысячи большегрузов

10:54 09 июля Киев, Украина

Порядка 1030 фур стоят в очереди на границе Республики Беларусь со странами Евросоюза . Ранее самопровозглашенный президент Беларуси угрожал ЕС ограничить транзит транспорта в случае новых санкций.



Об этом утром в пятницу, 9 июля, свидетельствуют данные на сайте Госпогранкомитета Беларуси.



Так, на белорусско-латвийской границе перед пунктом пропуска Григоровщина скопилось более 90 грузовиков, Урбаны – более 110.



Въезда в Литву перед пунктом пропуска Видзы ожидает более 100 большегрузов, Котловка – 150, Каменный Лог – более 250, Бенякони – свыше 220, Привалка – более 110.



При этом на польском направлении в данный момент очереди отсутствуют.



На этой неделе Александр Лукашенко пригрозил ЕС ограничить транзит транспорта в случае новых санкций. По его словам, Беларусь в плане транзита пока ведет себя "по-человечески", однако в случае новых санкций транспорт будет "объезжать по Северному полюсу".



Также Лукашенко пригрозил не принимать самолеты с Украины. Закрытие авиасообщения с Беларусью и запрет использования воздушного пространства Украины является гадким поступком, считает он.