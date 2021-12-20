На границе Азербайджана и Армении снова идут боевые действия

Азербайджанские власти сообщили о проведенном артобстреле. Под огнем оказались сразу несколько сел. Минобороны объяснило свои действия попытками армянской стороны атаковать позиции азербайджанской армии.

В Баку открыто заявили, что из крупнокалиберного оружия и минометов обстреляны села Агдам, Дондар Гушчу и Вахидли. В Ереване, в свою очередь, сообщили, что азербайджанские подразделения обстреляли приграничные села Айгепар и Мовсес.

Минобороны Азербайджана сообщило в четверг о продолжающейся напряженности на товузском направлении азербайджано-армянской границы и возобновлении здесь боев.

"Начиная с утра 16 июля подразделения ВС Армении вновь предприняли попытку атаки позиций азербайджанской армии на участке азербайджано-армянской границы в Товузском районе", - говорится в сообщении.

По данным оборонного ведомства, из крупнокалиберного оружия и минометов обстреляны села Агдам, Дондар Гушчу и Вахидли, среди мирного населения пострадавших нет. "В настоящее время на этом направлении идет бой. Оперативная обстановка находится под контролем подразделений азербайджанской армии", - отмечается в сообщении Минобороны.

В свою очередь, в Минобороны Армении сообщили, что азербайджанские подразделения попытались совершить диверсию, после чего начали обстреливать приграничные села Айгепар и Мовсес.

"Примерно в 03:40 (02:40 мск) армянские ВС предотвратили попытку диверсионного прорыва противника. После боев противник, понеся потери, был отброшен. Затем в 05:20 азербайджанские подразделения с помощью гаубицы Д-30 начали обстреливать села Айгепар, Мовсес. Огонь все еще продолжается", - отметила пресс-секретарь Минобороны республики Шушан Степанян в Facebook.

Ситуация на северном участке армяно-азербайджанской границы обострилась 12 июля. В Азербайджане заявили о попытке ВС Армении атаковать позиции армии республики с использованием артиллерии, в Ереване же назвали причиной обострения попытки прорыва с азербайджанской стороны. В Баку сообщили об одиннадцати погибших азербайджанской армии за три дня столкновений, в числе которых генерал-майор Полад Гашимов. Ереван заявил о гибели четырех и ранении десяти военнослужащих.Конфликт между Азербайджаном и Арменией начался в феврале 1988 года и был вызван вопросом принадлежности Нагорного Карабаха, объявившего о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного конфликта 1992-1994 годов Азербайджан потерял контроль над областью и семью прилегающими к ней районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ, председательствуют в которой Россия, США и Франция.