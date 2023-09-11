На Гавайях вулкан Килауэа снова начал извержение

В воскресенье, Геологическая служба США объявила о начале извержения вулкана Килауэа на Большом острове Гавайских островов – уже в третий раз в этом году.
Информацию передает агентство Reuters.
По данным Геологической службы, извержению предшествовали сильные сейсмические активности и "быстрый подъем" вершины вулкана. Снимки с веб-камер показывают трещины на дне кратера, через которые лава начала выливаться на поверхность.
Гавайское агентство по управлению чрезвычайными ситуациями сообщило в социальных сетях, включая бывший Твиттер, что извержение пока не представляет "лавовой угрозы для общин", но вулканические частицы и газы могут вызвать проблемы с дыханием для людей, находящихся в зоне воздействия извержения.
По данным Геологической службы, извержению предшествовали сильные сейсмические активности и "быстрый подъем" вершины вулкана. Снимки с веб-камер показывают трещины на дне кратера, через которые лава начала выливаться на поверхность.
Гавайское агентство по управлению чрезвычайными ситуациями сообщило в социальных сетях, включая бывший Твиттер, что извержение пока не представляет "лавовой угрозы для общин", но вулканические частицы и газы могут вызвать проблемы с дыханием для людей, находящихся в зоне воздействия извержения.
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