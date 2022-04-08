На Гаити вводится "осадное положение" после убийства президента

08:43 08 июля Киев, Украина

В своем обращении к нации временный глава правительства Гаити Клод Жозеф объявил, что в стране вводится осадное положение из-за убийства президента Жовенеля Моиза боевиками.

В обращении к гражданам Жозеф призвал людей сохранять спокойствие и пообещал привлечь к ответственности людей, причастных к убийству президента.

«Пожалуйста, сохраняйте спокойствие и пусть власть выполняет свою работу. Мы не хотим, чтобы страна погрузилась в хаос. Это очень печальный день для нашей нации и нашего народа», ㅡ сказал он.

Об этом пишет CNN.

Тем временем в канцелярии Жозефа заявили, что убийство президента, по предварительным данным, совершил "вооруженный отряд", состоящий из иностранцев. Чтобы обеспечить поимку преступников, в стране было введено "осадное положение" сроком на 15 дней.



На этот же срок был объявлен национальный траур в связи с убийством президента Моиза.



В течение этих 15 дней будут приспущены государственные флаги, будут закрыты дискотеки и другие соответствующие учреждения. Радиостанции и телевидение призвали составлять программу передач и музыки с учетом ситуации.

В соответствии с законодательством Гаити, осадное положение означает, что все границы в стране будут закрыты, а также временно вводятся отдельные пункты военного положения. Например, военные и национальная полиция Гаити получат расширенные полномочия.