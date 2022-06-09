На фоне ядерных угроз рф США подняли в воздух стратегические бомбардировщики

18:00 09 июня Киев, Украина

После "громких" угроз со стороны правительства рф и серии учений ядерных сил россии, Пентагон решил поднять в воздух стратегическую авиацию.





Способные нести ядерное оружие самолеты выполнили патрульную миссию над Восточным Средиземноморьем, Красным море и Аравийским полуостровом, прежде чем вернуться на аэродром базирования в Северной Дакоте.



9-часовой полет проходил в сопровождении двух американских самолетов-заправщиков KC-10 Extender и трех KC-135s Stratotankerer при поддержке «региональных партнеров» США. Пара стратегических бомбардировщиков B-52 Stratofortresses в среду, 8 июня, была поднята в воздух с базы ВВС Минот для совершения полета над Европой и Ближним Востоком, сообщила пресс-служба Центрального командования США Способные нести ядерное оружие самолеты выполнили патрульную миссию над Восточным Средиземноморьем, Красным море и Аравийским полуостровом, прежде чем вернуться на аэродром базирования в Северной Дакоте.9-часовой полет проходил в сопровождении двух американских самолетов-заправщиков KC-10 Extender и трех KC-135s Stratotankerer при поддержке «региональных партнеров» США.

«Дальняя миссия продемонстрировала американские возможности быстро реагировать на угрозы по всему миру», - говорится в релизе Центрального командования.

Поднять в воздух стратегическую авиацию Пентагон решил после серии учений ядерных сил россии, состоявшихся в последние недели. 1 июня в Ивановской области состоялись маневры с участием комплексов «Ярс», в которых приняли участие около тысячи более 100 единиц техники. В конце мая в Калининградской области, на максимальной близости от потенциальных целей Европе, российские военные «отрепетировали» применение комплексов «Искандер», способных стрелять ракетами с ядерной боеголовкой на расстояние до 500 км (согласно официальным данным).



Аналогичные учения минобороны проводило 4 мая - спустя неделю после того, как президент рф владимир путин пригрозил молниеносным ответом странам, которые решатся на вмешательство в войну в Украине. Россия, говорил путин, ответит "такими средствами, которыми никто не может похвастаться".



В июне градус риторики доверили поднять зампреду Совета безопасности дмитрию медведеву, который пообещал «ударом на поражение» по центрам принятия решений, если Киев использует полученные от США реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS против россии.



«Конечные центры принятия решений находятся не на территории Киева», - заявил медведев, добавив, что представления о невозможности ядерной войны «ошибочны». «Когда говорят, что это невозможно, потому что невозможно никогда, всегда ошибаются», - объяснил он.