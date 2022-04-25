На фоне пандемии вдвое больше европейцев стали чувствовать себя одинокими

18:17 26 июля Киев, Украина

В Евросоюзе наблюдается "пандемия одиночества", из-за коронавируса жители, как городов, так и сельской местности стали чаще чувствовать себя одинокими.

Об этом сказано в докладе Европейского Объединенного исследовательского центра (JRC), опубликованном в понедельник, 26 июля.

"Согласно докладу JRC, каждый четвертый житель ЕС чувствует себя одиноким, число одиноких людей во время пандемии коронавируса удвоилось во всех возрастных группах… По сравнению с 2016 годом уровень одиночества среди лиц в возрасте 18-35 лет увеличился в четыре раза", - сказано в докладе.

Если в 2016 году около 12% жителей ЕС чувствовали себя одинокими, то во время пандемии эта цифра увеличилась до 25%. Проблема одиночества одинаково остро сегодня стоит перед всеми возрастными категориями, а также перед мужчинами и женщинами. Его одинаково остро переживают как жители городов, так и сельской местности.



При этом до пандемии Северная Европа отличалась самым низким (всего 6%) уровнем одиночества, то сегодня все регионы ЕС демонстрируют практически одинаковый его уровень (от 22% до 26%).



У жителей ЕС в среднем на 20-30% снизились положительные ощущения (чувство бодрости, спокойствия, активности, любопытства, заинтересованности), и на ту же цифру увеличились отрицательные эмоции, включая напряжение и подавленность.

"На этот рост чувства одиночества, безусловно, оказали влияние санитарные меры по изоляции, однако существует опасение развития возможной пандемии одиночества. Это требует вмешательства и эффективных мер противодействия", - гласит отчет.

В свою очередь вице-президент Еврокомиссии по вопросам демографии Дубравка Шуйца заявила, что "пандемия коронавируса выдвинула на первый план такие проблемы, как одиночество и социальная изоляция".