На Филиппины обрушился тайфун: 10 человек погибли

Самый мощный тайфун за 2020 год, обрушился на Филиппины, скорость ветра достигала 280 км/ч, несколько человек числятся пропавшими без вести, по меньшей мере 10 человек погибли.
Тайфун "Гони" приблизился к острову Катандуан в воскресенье в 04:50 по местному времени. Отмечается, что стихия разрушила более трехсот домов в регионе, похоронив их под вулканическими породами и потоками грязи.
Сообщается, что мощные порывы ветра поразили прибрежные города Филиппин, в то время как реки, вышедшие из берегов, затопили несколько сел.
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