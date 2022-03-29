На Филиппины обрушился тайфун: 10 человек погибли

07:59 02 ноября Киев, Украина

Самый мощный тайфун за 2020 год, обрушился на Филиппины , скорость ветра достигала 280 км/ч, несколько человек числятся пропавшими без вести, по меньшей мере 10 человек погибли.



Тайфун "Гони" приблизился к острову Катандуан в воскресенье в 04:50 по местному времени. Отмечается, что стихия разрушила более трехсот домов в регионе, похоронив их под вулканическими породами и потоками грязи.

«Мы считаем, что несколько человек были похоронены заживо», - заявили представители Ако Бикол в муниципалитете Гинобатан.

Сообщается, что мощные порывы ветра поразили прибрежные города Филиппин, в то время как реки, вышедшие из берегов, затопили несколько сел.