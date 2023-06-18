На Филиппинах вспыхнул пожар на пароме с более сотней пассажирами

11:45 18 июня Киев, Украина

На Филиппинах произошел пожар на пароме с примерно 120 пассажирами на борту. Филиппинское судно Esperanza Star, перевозившее пассажиров и членов экипажа, загорелось в открытом море, и сейчас активно проводится спасательная операция.

Эту информацию предоставило агентство Associated Press, ссылаясь на представителей береговой охраны, в воскресенье, 18 июня.

По сообщениям, возгорание на пароме произошло на рассвете во время его путешествия из филиппинской провинции Сикигор в провинцию Бохол.

На данный момент отсутствуют точные данные о количестве спасенных людей и о наличии потерь.