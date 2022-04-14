На Фиджи задержали яхту экс-сенатора Дагестана за 325 млн долларов

11:20 14 апреля Киев, Украина





По данным канала, суперъяхта Amadea без разрешения местных властей вошла в исключительную экономическую зону Фиджи и была задержана, в частности, не был пройден таможенный контроль. Полицейские начали выяснять личность владельца — им оказался Керимов, который числится в западных санкционных списках. В Республике Фиджи конфисковали яхту бизнесмена и экс-сенатора Дагестана Сулеймана Керимова стоимостью 325 млн долларов, сообщает телеканал FBS.По данным канала, суперъяхта Amadea без разрешения местных властей вошла в исключительную экономическую зону Фиджи и была задержана, в частности, не был пройден таможенный контроль. Полицейские начали выяснять личность владельца — им оказался Керимов, который числится в западных санкционных списках.

С властями Фиджи уже связались представители США и Европейского Союза, сообщает Reuters.

"США привержены поиску и задержанию активов олигархов, которые поддерживали жестокую, неспровоцированную войну Российской Федерации против Украины. Мы тесно сотрудничаем с правительствами и партнерами из частного сектора в Европе и во всем мире, включая Фиджи, по этому вопросу", – объяснили в посольстве США на Фиджи.

Ранее Business Insider писал, что это «секретная» лодка Керимова длиной более 100 метров. Он собирается спасать ее от санкций, переправив в Россию. В течение 18 дней судно плыло из Мексики и на время остановилось у островов Фиджи. Конечной точкой должен был стать порт Владивостока — там уже находится 142-метровая яхта Nord попавшего под ограничения владельца «Северстали» Алексея Мордашова.

Керимов считается одним из ближайших соратников президента России Владимира Путина. Керимов заработал состояние, скупая энергетические активы и крупные доли в российских банках после распада Советского Союза. По неофициальным данным, он получил 21 млрд долларов, инвестируя в гигантскую газовую компанию "Газпром" и Сбербанк, крупнейший государственный банк России.



На Amadea есть палуба для вечеринок и десятиметровый спа-бассейн со сценой для вечеринок. Долгое время считалось, что она принадлежит «бизнесмену с Ближнего Востока». Официально яхта зарегистрирована на Каймановых островах.