Украинская деоккупация Крыма может спровоцировать ядерную войну. Агрессор Владимир путин не примирится с потерей Крымского полуострова. Об этом пишет The Washington Post.

Для путина аннексия Крыма стала опорой его наследия. И она развалится, ели он потеряет полуостров. По словам диктатора, он не потерпит попытки Украины вернуть Крым. Это означает пересечь красную линию, которую путин не потерпит.

В издании отметили, что до недавнего времени желание Украины отвоевать Крым долго казалось "надуманной фантазией", но недавние украинские победы на полях сражений и ошибки Москвы вдруг "сделали это правдоподобным — возможно, опасным"

В свою очередь Запад, хоть и поддерживает Украину, но опасается, что "любое украинское военное вторжение в Крым может подтолкнуть путина к решительным действиям", потенциально даже к использованию ядерной бомбы.

Издание уточняет, что после освобождения Херсона, российские политики усилили свою риторику. К примеру, бывший президент Дмитрий Медведев пообещал "судный день" в случае любого нападения на Крым, а депутат российского парламента предупредил о "последнем сокрушительном ударе".

Напомним, что после незаконной аннексии украинского Крыма россией имущество полуострова перешло в руки преступной власти государства-террориста, включая около 200 санаториев. Путинские марионетки начали активно распродавать санатории в частные руки и передавать силовым структурам.