На что способен автономный человекоподобный робот Digit

11:16 28 Март Киев, Украина

Вытеснят ли роботы человека из своей жизни – вопрос не скорого времени. Но то, что в некоторых сферах человек передает свои функции роботам – уже стало реальностью. Прогресс в роботостроении налицо. Недавно компания Agility Robotics представила улучшенную версию своего человекоподобного робота Digit. Его научили работать автономно, свидетельствует видео компании в YouTube.

Теперь он самостоятельно составляет карту окружающей среды и ходит по заданному маршруту, избегая препятствий на пути.

На врезе в правой части ролика можно видеть локальную карту поверхности, которую строит робот, круги, обозначающие точки спутниковой карты, и препятствия: в конце ролика справа от робота можно заметить облако точек в месте, в котором стоит оператор.

Ранее американская компания Westland Real Estate Group представила автономного робота, который будет охранять придомовые территории.

В США улицы Бронкса уже патрулирует робот-собака из департамента полиции Нью-Йорка.