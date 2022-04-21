На бумаге одно, а по факту - другое: как власти россии манипулируют статистикой

Власти рф манипулируют статистикой во всех отраслях и по любым вопросам, от зарплат до числа безработных.
Раздуваются показатели численности населения. Некоторые российские регионы приписывают себе лишние 25-60%. В той же Ингушетии проживает не 525 тысяч человек, указанных на бумагах, а в лучшем случае 350 тысяч. Это делается ради денег: чем больше население, тем больше выделяется из бюджетов на соцвыплаты, строительство жилья, инфраструктуру. Да и поддерживать образ сверхдержавы с реальными статистическими данными россии было бы затруднительно.
Занижаются показатели смертности от коронавируса, и очень существенно. В Москве не указывается примерно 70% смертей, в регионах — до 80%. Об этом один из российских демографов рассказал в интервью The New York Times.
Улучшение работы регионов порой отражается только на бумаге. По предоставленным Росстатом метрикам оценивается выполнение президентских указов и, соответственно, работа губернаторов. Губернаторы не справляются? Ничего, метрики можно и подкрутить.
Инфляция озвучивается всегда меньше, чем есть на самом деле. Она рассчитывается по определенной корзине товаров, состоящей примерно из 500 позиций. Каждая позиция имеет свой «вес», что-то дорожает, что-то дешевеет — чтобы привести показатель инфляции к нужному уровню, меняют соотношение «весов» и сам состав корзины. И сейчас это хорошо видно. Продукты подорожали на 15-50%, бытовая техника — на 21-46%, непродовольственные товары — на 10-19%. Но при этом Росстат озвучивает месячную инфляцию в 7,61%.
Черта бедности считается по уровню потребительской корзины, и в россии она ничтожно мала. В 2021 году черта была установлена Росстатом на уровне 11 908 рублей (примерно 143 доллара). Бедными признаются все, кто получает доход меньше этой суммы. Но, по факту, 12-13 тысяч рублей на жизнь не хватит, это грань между недоеданием и голодом. Даже по официальной статистике, за чертой бедности в россии находится 11%, 16 млн человек. Чудовищная цифра, тем более все еще далекая от реальности.
Не все безработные числятся безработными. По международной методологии, которой пользуется и Росстат, если человек в течение полугода не нашел работу, он перестает считаться безработным. В других странах учитываются дополнительные условия, но только не в россии. Здесь даже частичная занятость ради сопоставимости данных подгоняется под полную — отсюда получаются необыкновенные сводки по доходам населения.
Загадочный ВВП корректировался пока только в сторону увеличения. Росстат до сих пор не опубликовал методику его расчета, видимо, чтобы никто не смог проверить достоверность официальных сведений.
Так что не стоит удивляться, если и в этом сюрреалистическом году россиянам нарисуют мизерную инфляцию, увеличенные "надои" с населения и, как следствие, прирост ВВП.
Раздуваются показатели численности населения. Некоторые российские регионы приписывают себе лишние 25-60%. В той же Ингушетии проживает не 525 тысяч человек, указанных на бумагах, а в лучшем случае 350 тысяч. Это делается ради денег: чем больше население, тем больше выделяется из бюджетов на соцвыплаты, строительство жилья, инфраструктуру. Да и поддерживать образ сверхдержавы с реальными статистическими данными россии было бы затруднительно.
Занижаются показатели смертности от коронавируса, и очень существенно. В Москве не указывается примерно 70% смертей, в регионах — до 80%. Об этом один из российских демографов рассказал в интервью The New York Times.
Улучшение работы регионов порой отражается только на бумаге. По предоставленным Росстатом метрикам оценивается выполнение президентских указов и, соответственно, работа губернаторов. Губернаторы не справляются? Ничего, метрики можно и подкрутить.
Инфляция озвучивается всегда меньше, чем есть на самом деле. Она рассчитывается по определенной корзине товаров, состоящей примерно из 500 позиций. Каждая позиция имеет свой «вес», что-то дорожает, что-то дешевеет — чтобы привести показатель инфляции к нужному уровню, меняют соотношение «весов» и сам состав корзины. И сейчас это хорошо видно. Продукты подорожали на 15-50%, бытовая техника — на 21-46%, непродовольственные товары — на 10-19%. Но при этом Росстат озвучивает месячную инфляцию в 7,61%.
Черта бедности считается по уровню потребительской корзины, и в россии она ничтожно мала. В 2021 году черта была установлена Росстатом на уровне 11 908 рублей (примерно 143 доллара). Бедными признаются все, кто получает доход меньше этой суммы. Но, по факту, 12-13 тысяч рублей на жизнь не хватит, это грань между недоеданием и голодом. Даже по официальной статистике, за чертой бедности в россии находится 11%, 16 млн человек. Чудовищная цифра, тем более все еще далекая от реальности.
Не все безработные числятся безработными. По международной методологии, которой пользуется и Росстат, если человек в течение полугода не нашел работу, он перестает считаться безработным. В других странах учитываются дополнительные условия, но только не в россии. Здесь даже частичная занятость ради сопоставимости данных подгоняется под полную — отсюда получаются необыкновенные сводки по доходам населения.
Загадочный ВВП корректировался пока только в сторону увеличения. Росстат до сих пор не опубликовал методику его расчета, видимо, чтобы никто не смог проверить достоверность официальных сведений.
Так что не стоит удивляться, если и в этом сюрреалистическом году россиянам нарисуют мизерную инфляцию, увеличенные "надои" с населения и, как следствие, прирост ВВП.
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