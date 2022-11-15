На Бали стартовала встреча лидеров стран G20

На индонезийском острове Бали во вторник, 15 ноября, начинается встреча лидеров стран Большой двадцатки. Кортежи делегаций прибывают на площадку саммита.
Основным местом проведения саммита, который продлится два дня, станет курортный отель Apurva Kempinski Bali, расположенный на вершине утеса Нуса-Дуа.
Согласно данным на сайте организаторов, на саммите лидеры обсудят "текущие острые глобальные вопросы, а также усилия в экономике и сфере здравоохранения в пост-ковидный период для глобального устойчивого и инклюзивного роста".
В G20 входят Аргентина, Австралия, Бразилия, Великобритания, Германия, Индия, Индонезия, Италия, Канада, Китай, Мексика, россия, Саудовская Аравия, США, Турция, Франция, Южная Корея, ЮАР, Япония и ЕС.
Помимо лидеров "двадцатки", в работе саммита примут участие, в частности, глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус, президент ФИФА Джанни Инфантино, генсек Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) Матиас Корманн.
Основным местом проведения саммита, который продлится два дня, станет курортный отель Apurva Kempinski Bali, расположенный на вершине утеса Нуса-Дуа.
Согласно данным на сайте организаторов, на саммите лидеры обсудят "текущие острые глобальные вопросы, а также усилия в экономике и сфере здравоохранения в пост-ковидный период для глобального устойчивого и инклюзивного роста".
В G20 входят Аргентина, Австралия, Бразилия, Великобритания, Германия, Индия, Индонезия, Италия, Канада, Китай, Мексика, россия, Саудовская Аравия, США, Турция, Франция, Южная Корея, ЮАР, Япония и ЕС.
Помимо лидеров "двадцатки", в работе саммита примут участие, в частности, глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус, президент ФИФА Джанни Инфантино, генсек Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) Матиас Корманн.
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