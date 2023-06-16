На аукционе Sotheby's был продан самый крупный рубин

15:59 09 июня Киев, Украина





Рубин весит 55,22 карата. В июне камень ушел с молотка в Нью-Йорке менее чем через год после того, как канадская фирма Fura Gems обнаружила его на одной из шахт компании в Мозамбике.



В преддверии продажи Sotheby's описал драгоценность как "чрезвычайно редкий" и "самый ценный и самый важный" рубин, когда-либо появлявшийся Самый крупный рубин, когда-либо попадавший на аукцион , продали за рекордные 34,8 миллиона долларов на аукционе Sotheby's. Об этом сообщает CNN.Рубин весит 55,22 карата. В июне камень ушел с молотка в Нью-Йорке менее чем через год после того, как канадская фирма Fura Gems обнаружила его на одной из шахт компании в Мозамбике.В преддверии продажи Sotheby's описал драгоценность как "чрезвычайно редкий" и "самый ценный и самый важный" рубин, когда-либо появлявшийся

на рынке. Официальным языком Мозамбика - португальским - он получил название Estrela de Fura, то есть "Звезда Фуры".

Called ‘Estrela de Fura,’ which means Star of Fura in Portuguese, the world’s largest ruby sold for $34.8 million at an auction in New York pic.twitter.com/ydVbhnA7St — Reuters (@Reuters) June 9, 2023

Хотя в рекордных продажах драгоценных камней преобладают бриллианты, в частности цветные, рубины также считаются одними из самых редких и ценных драгоценных камней в мире, отмечает CNN. Предыдущий аукционный рекорд для рубина был установлен рубином "Восход", найденным в Мьянме, весом 25,59 карата. В 2015 году в Женеве в Швейцарии он был продан за 30,3 миллиона долларов.