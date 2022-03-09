На аукцион выставлен редкий розовый бриллиант

Крайне редкий пурпурно-розовый бриллиант "Дух розы", который был найден в Якутии, 11 ноября продадут на Женевском аукционе Sotheby's.
Об этом сообщают в пресс-службе аукционного дома.
Сейчас уникальный камень экспонируется в Гонконге и скоро отправится в Сингапур. Розовый алмаз был найден российской компанией АЛРОСА, которая добывает треть всех алмазов в мире на месторождении Эбелях в Республике Саха (Якутия) на северо-востоке России в июле 2017 года.
"Дух Розы" до огранки
Местным огранщикам понадобился целый год, чтобы огранить находку и выбрать для камня форму, позволяющую раскрыть все богатство цвета.
"Дух розы" после огранки, занявшей целый год
Назвали бриллиант в честь Вацлава Нижинского, который был звездой премьеры балета Le Spectre de la Rose (перевод с фр. "Призрак розы") 1911 года. Одноактный спектакль был поставлен Михаилом Фокиным. Главные партии достались звездам труппы Русского балета Дягилева – Вацлаву Нижинскому и Татьяне Карсавиной. Декорации создал Леон Бакст.
Назвали бриллиант в честь Вацлава Нижинского, который был звездой премьеры балета Le Spectre de la Rose (перевод с фр. "Призрак розы") 1911 года. Одноактный спектакль был поставлен Михаилом Фокиным. Главные партии достались звездам труппы Русского балета Дягилева – Вацлаву Нижинскому и Татьяне Карсавиной. Декорации создал Леон Бакст.
Цветные бриллианты чрезвычайно высоко ценятся среди коллекционеров, так что предполагается, что за "Дух розы" удастся выручить более 60 миллионов долларов.
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