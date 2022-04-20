На Америку обрушились лесные пожары. ФОТО

17:49 20 июля Киев, Украина

Запредельно жаркая температура воздуха и сухие шквальные ветра привели к тому, что лесные пожары США охватили уже более 137 тысяч гектар земли. Людей массово эвакуируют из особо опасных штатов.

Об этом сообщает CNN во вторник, 20 июля.



Сейчас в 13 штатах США бушуют 80 крупных лесных пожаров. Около 20 000 человек задействованы в тушении огня. При этом самые крупные пожары бушуют в Орегоне, Калифорнии, Айдахо и Аляске.



"Этот пожар - настоящий вызов, и в обозримом будущем мы рассчитываем на продолжительную борьбу", - заявил один из пожарных.



При этом жаркая погода затрудняет борьбу с пожаром.



"Погода действительно против нас. Будет жарко, будет сухо, а ветер будет нестабильным, что ускорит нагревание и принесет больше воздуха. Все, что отрицательно для пожарных - положительно для огня", - добавили спасатели.



Чтобы бороться с возгоранием необходимо изменение погоды. Ожидается, что некоторые пожары будут потушены лишь с приходом осадков.



В свою очередь метеорологи говорят, что прогноз погоды на этой неделе не выглядит многообещающим. Температура будет на 10-15 градусов выше нормы, а засуха продолжится вместе с порывистым ветром.