На 12 северных провинций Китая обрушилась песчаная буря

12:56 15 Март Киев, Украина

Жителей северной части Китая предупредили о песчаной буре, которая охватит по меньшей мере 12 северных провинций.

Об этом сообщило агентство Xinhua.



Метеорологи предупредили, что до утра вторника сильный ветер обрушит песок и пыль на 12 северных провинций. Населению рекомендовали принять меры и подготовиться к плохой видимости на дорогах.



Песчаная буря в Пекине уже привела к пробкам на дорогах. Как сообщил Пекинский центр мониторинга охраны окружающей среды, концентрация мелких твердых частиц PM 10 в центральных районах города превысила 8 000 микрограмм на кубический метр, что в 160 раз превышает максимально допустимую норму Всемирной организации здравоохранения.



Экологи предупредили об опасном влиянии на здоровье человека загрязненного воздуха, в котором мельчайшие песчаные частицы смешиваются с промышленными выбросами и автомобильными выхлопами.



Некоторые из них считают, что пылевые бури усилились из-за многочисленных заброшенных шахт в пустынных и полупустынных районах Внутренней Монголии, а также из-за неконтролируемой вырубки деревьев на севере страны в 60-70-х годах прошлого века.



Напомним, в Китае существует четырехуровневая система погодных предупреждений с цветовой кодировкой для песчаных бурь, где красный цвет означает наиболее сильные, за ним следуют оранжевый, желтый и синий.