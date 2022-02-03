Мьянма отметит кровавую годовщину военного переворота

07:43 01 Февраль Киев, Украина

Сегодня, 1 февраля Мьянма отметит горькую годовщину военного переворота на фоне растущего числа погибших и перемещенных лиц в результате боевых действий между силами хунты и вооруженным сопротивлением, которое лишает режим полного контроля над страной.



Наблюдатели говорят, что прошлый год уже отбросил Мьянму на десять или более лет назад, и что они не видят скорого выхода из кризиса.

«Есть только одна вещь хуже, чем военная диктатура, и это неконтролируемая жестокая военная диктатура, и это то, что мы имеем сейчас в Мьянме», — сказал Эрве Лемахье, директор по исследованиям и аналитик по Мьянме в Австралийском институте Лоуи.

Организация Объединенных Наций заявляет, что с дополнительным толчком из-за пандемии COVID-19 беспорядки ввергнут почти половину 55-миллионного населения Мьянмы в нищету к началу этого года, уровня, невиданного с 2005 года.

«По крайней мере, это потерянное десятилетие развития, возможно, потерянное поколение», — сказал Лемахье.

В первую годовщину военного переворота Соединенные Штаты объявили о новых санкциях в отношении физических и юридических лиц, связанных с режимом, сообщило министерство финансов.



Великобритания и Канада также объявили о санкциях.

«Спустя год после переворота Соединенные Штаты вместе с союзниками в Соединенном Королевстве и Канаде поддерживают народ Бирмы в его стремлении к свободе и демократии», — заявил Брайан Нельсон, заместитель министра финансов США по борьбе с терроризмом и финансовой разведкой. «Мы продолжим преследовать тех, кто несет ответственность за переворот и продолжающееся насилие, пособников жестоких репрессий режима и их финансовых сторонников».