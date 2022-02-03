Мьянма отметит кровавую годовщину военного переворота

Сегодня, 1 февраля Мьянма отметит горькую годовщину военного переворота на фоне растущего числа погибших и перемещенных лиц в результате боевых действий между силами хунты и вооруженным сопротивлением, которое лишает режим полного контроля над страной.
Наблюдатели говорят, что прошлый год уже отбросил Мьянму на десять или более лет назад, и что они не видят скорого выхода из кризиса.
Наблюдатели говорят, что прошлый год уже отбросил Мьянму на десять или более лет назад, и что они не видят скорого выхода из кризиса.
Организация Объединенных Наций заявляет, что с дополнительным толчком из-за пандемии COVID-19 беспорядки ввергнут почти половину 55-миллионного населения Мьянмы в нищету к началу этого года, уровня, невиданного с 2005 года.
В первую годовщину военного переворота Соединенные Штаты объявили о новых санкциях в отношении физических и юридических лиц, связанных с режимом, сообщило министерство финансов.
Великобритания и Канада также объявили о санкциях.
Среди тех, кто подвергся санкциям, были генеральный прокурор Союза Тида Оо, председатель Верховного суда Тун Тун Оо и председатель Комиссии по борьбе с коррупцией Тин Оо.
Под санкции попали две организации: KT Services & Logistics Company Limited и Управление закупок главнокомандующего оборонными службами, которые, по утверждению США, поддерживают военный режим.
Под санкции попали две организации: KT Services & Logistics Company Limited и Управление закупок главнокомандующего оборонными службами, которые, по утверждению США, поддерживают военный режим.
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