"Мы вступаем в долгую и тяжелую войну", - заявил премьер-министр Израиля Нетаньяху

11:20 08 октября Киев, Украина

После 7 октября жизнь в Израиле изменилась в корне. Как заявил премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху, страна вступает в "длинную и тяжелую войну", навязанную атакой ХАМАС.

"Мы вступаем в долгую и тяжелую войну. К этой войне нас толкнуло убийственное нападение ХАМАС. Первая фаза завершается в это время уничтожением большей части вражеских сил, проникших на нашу территорию. Одновременно мы начали и наступательный этап, и он будет продолжаться без передышки - пока цель не будет достигнута. Мы вернем безопасность гражданам Израиля и победим", - заявил он.

Перед этим премьер-министр Израиля выступил с обращением к нации, в котором пообещал использовать "всю мощь" армии страны (ЦАХАЛ), чтобы уничтожить потенциал ХАМАС в секторе Газа.

"Мы превратим все места, где прячется ХАМАС, в руины. Израильская армия задействует всю свою мощь. Жители Газы, уходите оттуда немедленно, потому что мы будем действовать везде с полной силой", - заявил он.

Он сказал, что происходящие сегодня события "никогда раньше не наблюдались в Израиле", и пообещал "позаботиться о том, чтобы это никогда не повторилось".

Армия обороны Израиля объявила сектор Газа закрытой военной зоной.

Также на территории страны объявлено чрезвычайное положение. Полиция имеет право вводить комендантский час, объявлять районы запрещенными для посещения и осматривать личные вещи и имущество граждан. Особенно это касается автомобилей.

Кроме того, правоохранители могут применять "разумную силу" против гражданских лиц, в случае если последние не выполняют их приказы. Речь даже о проникновении в частные дома.

Ранее сообщалось, что число жителей Израиля, погибших в результате атаки ХАМАС, возросло до 250.