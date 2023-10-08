"Мы вступаем в долгую и тяжелую войну", - заявил премьер-министр Израиля Нетаньяху

После 7 октября жизнь в Израиле изменилась в корне. Как заявил премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху, страна вступает в "длинную и тяжелую войну", навязанную атакой ХАМАС.
Перед этим премьер-министр Израиля выступил с обращением к нации, в котором пообещал использовать "всю мощь" армии страны (ЦАХАЛ), чтобы уничтожить потенциал ХАМАС в секторе Газа.
Он сказал, что происходящие сегодня события "никогда раньше не наблюдались в Израиле", и пообещал "позаботиться о том, чтобы это никогда не повторилось".
Армия обороны Израиля объявила сектор Газа закрытой военной зоной.
Также на территории страны объявлено чрезвычайное положение. Полиция имеет право вводить комендантский час, объявлять районы запрещенными для посещения и осматривать личные вещи и имущество граждан. Особенно это касается автомобилей.
Кроме того, правоохранители могут применять "разумную силу" против гражданских лиц, в случае если последние не выполняют их приказы. Речь даже о проникновении в частные дома.
Ранее сообщалось, что число жителей Израиля, погибших в результате атаки ХАМАС, возросло до 250.
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