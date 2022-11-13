Мы привлечем режим путина к ответственности – Сунак о саммите G20

12:02 13 ноября Киев, Украина

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак провозгласит критическую речь в отношении правящего в рф режима Владимира путина за военную агрессию против Украины. Он провозгласит ее на саммите G20, который состоится в Индонезии. Об этом заявил глава британского правительства, сообщает газета The Daily Telegraph в воскресенье, 13 ноября.

"На этом саммите G20 не будет как обычно. Мы критикуем режим путина, посеявший хаос по всему миру, разрушая жизнь людей и погружая международную экономику в бездну потрясений. Мы привлечем режим путина к ответственности и укажем на его полное пренебрежение к международному сотрудничеству и к уважению таких форумов, как G20", - подчеркнул он.

В сообщении сказано, что британский премьер-министр использует формат G20, чтобы продолжать создавать "региональные альянсы, основанные на наших ценностях". Например, альянс такого сотрудничества, как трехстороннее военное соглашение AUKUS (военный альянс Австралии, Великобритании и США), созданный в 2021 году.

Как уже сообщалось, король Великобритании Чарльз III принял отставку премьер-министра Лиз Трасс и назначил Риши Сунака новым главой британского правительства. Зеленский поздравил Сунака с назначением на пост.

Сунак подтвердил Зеленскому поддержку Украины со стороны Британии.