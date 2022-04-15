"Мы не русские": калмыцкий бренд 4 oirad объявил о закрытии производства в России

15:55 15 апреля Киев, Украина

Калмыцкий бренд одежды 4 oirad объявил о закрытии производства в России. Компания 4 oirad заявляет, что "мы" "нерусские" и мы гордимся своим именем: Ойрат, Саха, Бурят, Татар, Башкорт, Эрзя, Хакас, Удмурт.

Мы, подчеркивают производители одежды, "граждане Российской Федерации, но мы не русские".

В посте идет речь о дискриминационных практиках, применяемых к нерусским в России: "насильственной русификации", "христианизации", "запрещении языка и культуры", "депортации и геноциде".



Компания отмечает, что "нам не сдают квартиры в Мск и СПб, в метро говорят "чурки", не уважают нашу религию. Нас можно безнаказанно обзывать "врагами народа и предателями". Мы граждане второго сорта в собственной стране".





Компания производит одежду с этнической (калмыцкой-ойратской) и буддийской тематикой.