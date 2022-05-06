мвд рф объявило в розыск журналиста Александра Невзорова, которого до этого признали «иноагентом»

12:58 04 мая Киев, Украина

Признанный в россии "иноагентом" журналист Александр Невзоров объявлен в розыск . В базу разыскиваемых лиц он был внесен МВД рф в среду, 4 мая.

Журналиста подозревают в "распространении недостоверной информации о российской армии".

Об уголовном деле Следственный комитет сообщил еще 22 марта. Невзорова преследуют за сообщения в социальных сетях об обстреле российскими военными родильного дома в Мариуполе. Журналист назвал их умышленными. Сознательный обстрел гражданских объектов может расцениваться как военное преступление.



Российские военные отрицают, что наносят сознательные удары по заведомо гражданским объектах. В случаях, когда такие атаки фиксируются, они заявляют, что атаковали украинских военных.

Об авиаударе по роддому в Мариуполе украинские власти сообщили 9 марта. российские власти сначала заявляли, что наносили удар по прячущимся в здании украинским военнослужащим, а потом — что вообще его не наносили.

Система продолжает жить в своей безумной параллельной реальности, где никак не могут найти Невзорова, пока он громит их на многомиллионную аудиторию