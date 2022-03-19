МВБ Штатов готово предупредить любые беспорядки, связанные с выборами

05:41 27 октября Киев, Украина

Выборы президента Америки пройдут уже совсем скоро, 3 ноября. Поэтому власти США, чтоб предупредить массовые беспорядки и возможные политические провокации мобилизировали силы Министерства внутренней безопасности Штатов. 

Об этом сообщает американский телеканал CNN.

В частности, источник телеканала сообщил, что к возможным обострениям ситуации готовят дополнительно офицеров погранично-таможенной службы и иммиграционно-таможенной полиции.

Военных могут привлечь к охране федеральных зданий.
«У нас есть подготовленные команды, если возникнет необходимость. При этом в ведомстве нет никаких определенных разведданных о некой угрозе насилия», — заявил исполняющий обязанности заместителя министра МВБ Кен Куччинелли.
 