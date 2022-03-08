Мужчина в Ирландии протаранил ворота российского посольства грузовиком

В столице Ирландии Дублине грузовик протаранил ворота российского посольства. Водитель автомобиля сказал, что прибег к такому жесту в знак протеста против российского вторжения в Украину.
Об этом сообщает The Irish Time.
Инцидент произошел 7 марта около 13:30 по местному времени.
Водитель грузовика, который назвал себя "обычным работягой", протаранил ворота посольства, возле которого после вторжения РФ в Украину постоянно проходят протесты. Митингующие уже неоднократно заливали вход на территорию красной краской, а снаружи рисовали граффити с надписями "нацисты", "кровь на ваших руках" и "на х*й Россию".
Люди, которые в момент происшествия были рядом, кричали водителю "браво" и "молодец".
После столкновения мужчина вышел из машины и начал раздавать фотографии последствий российского вторжения в Украину.
Об этом сообщает The Irish Time.
Инцидент произошел 7 марта около 13:30 по местному времени.
Водитель грузовика, который назвал себя "обычным работягой", протаранил ворота посольства, возле которого после вторжения РФ в Украину постоянно проходят протесты. Митингующие уже неоднократно заливали вход на территорию красной краской, а снаружи рисовали граффити с надписями "нацисты", "кровь на ваших руках" и "на х*й Россию".
Люди, которые в момент происшествия были рядом, кричали водителю "браво" и "молодец".
После столкновения мужчина вышел из машины и начал раздавать фотографии последствий российского вторжения в Украину.
В настоящее время правоохранители задержали водителя. В результате столкновения никто не пострадал.
Напомним, что Ирландия упразднила визы для украинцев после вторжения России. У тех, кто приезжает в страны, есть 90 дней, чтобы узаконить свое пребывание там.
Напомним, что Ирландия упразднила визы для украинцев после вторжения России. У тех, кто приезжает в страны, есть 90 дней, чтобы узаконить свое пребывание там.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии