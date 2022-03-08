Мужчина в Ирландии протаранил ворота российского посольства грузовиком

17:29 07 Март Киев, Украина





Об этом сообщает The Irish Time.



Инцидент произошел 7 марта около 13:30 по местному времени.



Водитель грузовика, который назвал себя "обычным работягой", протаранил ворота посольства, возле которого после вторжения РФ в Украину постоянно проходят протесты. Митингующие уже неоднократно заливали вход на территорию красной краской, а снаружи рисовали граффити с надписями "нацисты", "кровь на ваших руках" и "на х*й Россию".



Люди, которые в момент происшествия были рядом, кричали водителю "браво" и "молодец".



После столкновения мужчина вышел из машины и начал раздавать фотографии последствий российского вторжения в Украину. В столице Ирландии Дублине грузовик протаранил ворота российского посольства. Водитель автомобиля сказал, что прибег к такому жесту в знак протеста против российского вторжения в Украину.Об этом сообщает The Irish Time.Инцидент произошел 7 марта около 13:30 по местному времени.Водитель грузовика, который назвал себя "обычным работягой", протаранил ворота посольства, возле которого после вторжения РФ в Украину постоянно проходят протесты. Митингующие уже неоднократно заливали вход на территорию красной краской, а снаружи рисовали граффити с надписями "нацисты", "кровь на ваших руках" и "на х*й Россию".Люди, которые в момент происшествия были рядом, кричали водителю "браво" и "молодец".После столкновения мужчина вышел из машины и начал раздавать фотографии последствий российского вторжения в Украину.

“Я хочу, чтобы посол и его коллеги покинули эту страну, покинули эту свободную страну. Пора нам вставать", – сказал он.

В настоящее время правоохранители задержали водителя. В результате столкновения никто не пострадал.



Напомним, что Ирландия упразднила визы для украинцев после вторжения России. У тех, кто приезжает в страны, есть 90 дней, чтобы узаконить свое пребывание там.