Муж премьера Эстонии зарабатывает на доставке грузов в россию

Журналисты эстонской национальной телерадиокомпании (ERR) опубликовали расследование, согласно которому муж премьер-министра страны Каи Каллас зарабатывает на доставке грузов в россию.
По данным вещателя, Арви Халик владеет долей в транспортной компании Stark Logistics, которая сотрудничает с россией, а Кая Каллас оказывала финансовую поддержку фирме своего мужа.
В четверг, 24 августа, президент Эстонии Алар Карис потребовал от главы правительства объяснений.
По данным вещателя, Арви Халик владеет долей в транспортной компании Stark Logistics, которая сотрудничает с россией, а Кая Каллас оказывала финансовую поддержку фирме своего мужа.
В четверг, 24 августа, президент Эстонии Алар Карис потребовал от главы правительства объяснений.
Кая Каллас ограничилась кратким комментарием, где сказала, что она занимает государственный пост, не имеет никаких дел с компанией Stark Logistics, а все вопросы нужно адресовать самой компании.
Что известно о помощи Эстонии Украине
С начала полномасштабной агрессии россии Эстония стала одной из стран, наиболее активно поддерживающей Украину. Правительство страны помогает украинцам как финансово, так и снабжением оружием. А премьер-министр Эстонии Кайя Калас потребовала прекратить выдавать россиянам визы ЕС.
26 февраля 2023 г. министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что общая сумма помощи уже превысила 1% ВВП балтийской страны. Известно, что Эстония предоставила Украине военную помощь на сумму более 400 млн. евро.
Таллин передавал в частности Javelin, гаубицы, артиллерийские боеприпасы, противотанковые мины, противотанковые гранатометы, минометы, транспортные средства, оборудование связи, полевые госпитали, медицинские принадлежности, средства индивидуальной защиты снаряжения и сухпайки.
С начала полномасштабной агрессии россии Эстония стала одной из стран, наиболее активно поддерживающей Украину. Правительство страны помогает украинцам как финансово, так и снабжением оружием. А премьер-министр Эстонии Кайя Калас потребовала прекратить выдавать россиянам визы ЕС.
26 февраля 2023 г. министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что общая сумма помощи уже превысила 1% ВВП балтийской страны. Известно, что Эстония предоставила Украине военную помощь на сумму более 400 млн. евро.
Таллин передавал в частности Javelin, гаубицы, артиллерийские боеприпасы, противотанковые мины, противотанковые гранатометы, минометы, транспортные средства, оборудование связи, полевые госпитали, медицинские принадлежности, средства индивидуальной защиты снаряжения и сухпайки.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии