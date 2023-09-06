Муж премьера Эстонии зарабатывает на доставке грузов в россию

11:56 25 августа Киев, Украина

Журналисты эстонской национальной телерадиокомпании (ERR) опубликовали расследование, согласно которому муж премьер-министра страны Каи Каллас зарабатывает на доставке грузов в россию.

По данным вещателя, Арви Халик владеет долей в транспортной компании Stark Logistics, которая сотрудничает с россией, а Кая Каллас оказывала финансовую поддержку фирме своего мужа.

В четверг, 24 августа, президент Эстонии Алар Карис потребовал от главы правительства объяснений.
"Немного грустно об этом говорить, но общество ждет, когда премьер-министр прояснит ситуацию", — сказал президент Эстонии.
Кая Каллас ограничилась кратким комментарием, где сказала, что она занимает государственный пост, не имеет никаких дел с компанией Stark Logistics, а все вопросы нужно адресовать самой компании.
 
Что известно о помощи Эстонии Украине
С начала полномасштабной агрессии россии Эстония стала одной из стран, наиболее активно поддерживающей Украину. Правительство страны помогает украинцам как финансово, так и снабжением оружием. А премьер-министр Эстонии Кайя Калас потребовала прекратить выдавать россиянам визы ЕС.

26 февраля 2023 г. министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что общая сумма помощи уже превысила 1% ВВП балтийской страны. Известно, что Эстония предоставила Украине военную помощь на сумму более 400 млн. евро.

Таллин передавал в частности Javelin, гаубицы, артиллерийские боеприпасы, противотанковые мины, противотанковые гранатометы, минометы, транспортные средства, оборудование связи, полевые госпитали, медицинские принадлежности, средства индивидуальной защиты снаряжения и сухпайки.