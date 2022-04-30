Мусульмане Польши обозначили Крым российским в календаре на 2021 год

В Польше с подачи религиозного Объединения мусульман вышел в свет календарь на 2021 год и тут же попал в скандал из-за того, что проиллюстрированные в календаре крымские мечети якобы располагаются на территории России.
Организацию призвали разобраться с этой ситуацией и изъять из обращения напечатанный тираж, а также цифровую версию календаря.
Электронная версия календаря размещена на официальном сайте объединения, которое является центральной организацией мусульман Польши.
Электронная версия календаря размещена на официальном сайте объединения, которое является центральной организацией мусульман Польши.
Какие города оккупированного Крыма подписали российскими
В календаре изображены мечети в Симферополе, Феодосии, Бахчисарае и Старом Крыму с надписью о территориальной принадлежности к России.
На календарь уже пожаловались председателю объединения мусульман Польши.
Член исполнительного комитета Всемирного конгресса крымских татар от Польши Недим Усейнов направил письмо Томашу Миськевичу с требованием удалить календарь с сайта объединения и изъять из оборота напечатанные копии. Об этом он написал на своей странице в Фейсбуке.
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