Мусульмане Польши обозначили Крым российским в календаре на 2021 год

13:46 01 декабря Киев, Украина

В Польше с подачи религиозного Объединения мусульман вышел в свет календарь на 2021 год и тут же попал в скандал из-за того, что проиллюстрированные в календаре крымские мечети якобы располагаются на территории России.

Организацию призвали разобраться с этой ситуацией и изъять из обращения напечатанный тираж, а также цифровую версию календаря.



Электронная версия календаря размещена на официальном сайте объединения, которое является центральной организацией мусульман Польши.





Какие города оккупированного Крыма подписали российскими

В календаре изображены мечети в Симферополе, Феодосии, Бахчисарае и Старом Крыму с надписью о территориальной принадлежности к России.

На календарь уже пожаловались председателю объединения мусульман Польши.

Член исполнительного комитета Всемирного конгресса крымских татар от Польши Недим Усейнов направил письмо Томашу Миськевичу с требованием удалить календарь с сайта объединения и изъять из оборота напечатанные копии. Об этом он написал на своей странице в Фейсбуке.