Мусульмане Польши обозначили Крым российским в календаре на 2021 год

13:46 01 декабря Киев, Украина

В Польше с подачи религиозного Объединения мусульман вышел в свет календарь на 2021 год и тут же попал в скандал из-за того, что проиллюстрированные в календаре крымские мечети якобы располагаются на территории России. 
 
Организацию призвали разобраться с этой ситуацией и изъять из обращения напечатанный тираж, а также цифровую версию календаря.

Электронная версия календаря размещена на официальном сайте объединения, которое является центральной организацией мусульман Польши.

Какие города оккупированного Крыма подписали российскими
В календаре изображены мечети в Симферополе, Феодосии, Бахчисарае и Старом Крыму с надписью о территориальной принадлежности к России.
фото: Мусульмане Польши обозначили Симферополь и Старый Крым Российскими в календаре на 2021 год
На календарь уже пожаловались председателю объединения мусульман Польши.
фото: Мусульмане Польши обозначили Бахчисарай и Феодосию Российскими в календаре на 2021 год
Член исполнительного комитета Всемирного конгресса крымских татар от Польши Недим Усейнов направил письмо Томашу Миськевичу с требованием удалить календарь с сайта объединения и изъять из оборота напечатанные копии. Об этом он написал на своей странице в Фейсбуке.
"Искренне надеюсь, что это нецелевое действие, акт неинформированного редактора, который издательство просто пропустило в спешке. Я направляю запрос на разъяснение в высший мусульманский колледж",– написал он.