Муниципальных депутатов, предложивших обвинить путина в госизмене, вызвали в полицию

В Петербурге вызвали в полицию семерых депутатов, предложивших госдуме отстранить путина от должности «в связи с госизменой».
Об этом написал в твиттере один из депутатов Дмитрий Палюга.
В сообщении управления МВД по Цетральному району Петербурга при этом сказано, что 7 сентября муниципальные депутаты совершили «действия, направленные на дискредитацию действующей власти».
В тот день депутаты «Смольнинского» сообщили, что обратились в госдуму с предложением отстранить президента владимира путина от должности «в связи с государственной изменой».
В их обращении, в частности, говорилось, что решение путина напасть на Украину «наносит вред безопасности россии и ее граждан», поскольку российская армия теряет свои боеспособные подразделения, а граждане становятся инвалидами.
Также депутаты обращали внимание, что уход иностранных компаний с рынка и эмиграция образованного населения не могут «пройти бесследно для экономического благополучия граждан россии».
В тот день депутаты «Смольнинского» сообщили, что обратились в госдуму с предложением отстранить президента владимира путина от должности «в связи с государственной изменой».
В их обращении, в частности, говорилось, что решение путина напасть на Украину «наносит вред безопасности россии и ее граждан», поскольку российская армия теряет свои боеспособные подразделения, а граждане становятся инвалидами.
Также депутаты обращали внимание, что уход иностранных компаний с рынка и эмиграция образованного населения не могут «пройти бесследно для экономического благополучия граждан россии».
Административная статья о "дискредитации российской армии" появилась вскоре после полномасштабного вторжения рф в Украину. российские суды признают дискредитацией сообщения о войне в Украине, которую в рф нужно называть "специальной военной операцией".
По данным российского правозащитного проекта ОВД-Инфо, более 3800 россиян стали фигурантами дел по этой статье. Им грозит штраф до 50 тысяч рублей. За повторную "дискредитацию" вооружённых сил рф предусмотрена уголовная ответственность.
По данным российского правозащитного проекта ОВД-Инфо, более 3800 россиян стали фигурантами дел по этой статье. Им грозит штраф до 50 тысяч рублей. За повторную "дискредитацию" вооружённых сил рф предусмотрена уголовная ответственность.
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