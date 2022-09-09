Муниципальных депутатов, предложивших обвинить путина в госизмене, вызвали в полицию

15:30 09 сентября Киев, Украина

В Петербурге вызвали в полицию семерых депутатов , предложивших госдуме отстранить путина от должности «в связи с госизменой».

Об этом написал в твиттере один из депутатов Дмитрий Палюга.

"На меня и четверых депутатов Смольнинского составили протоколы за дискредитацию органов власти (КоАП рф 20.3.3). Двоих отпустили без протокола. Пока всем грозит штраф, но это ещё должен решить суд", - сообщил Дмитрий Палюга.





В тот день



В их обращении, в частности, говорилось, что решение путина напасть на Украину «наносит вред безопасности россии и ее граждан», поскольку российская армия теряет свои боеспособные подразделения, а граждане становятся инвалидами.



Также депутаты обращали внимание, что уход иностранных компаний с рынка и эмиграция образованного населения не могут «пройти бесследно для экономического благополучия граждан россии». В сообщении управления МВД по Цетральному району Петербурга при этом сказано, что 7 сентября муниципальные депутаты совершили «действия, направленные на дискредитацию действующей власти».В тот день депутаты «Смольнинского» сообщили, что обратились в госдуму с предложением отстранить президента владимира путина от должности «в связи с государственной изменой». В их обращении, в частности, говорилось, что решение путина напасть на Украину «наносит вред безопасности россии и ее граждан», поскольку российская армия теряет свои боеспособные подразделения, а граждане становятся инвалидами.Также депутаты обращали внимание, что уход иностранных компаний с рынка и эмиграция образованного населения не могут «пройти бесследно для экономического благополучия граждан россии».

Административная статья о "дискредитации российской армии" появилась вскоре после полномасштабного вторжения рф в Украину. российские суды признают дискредитацией сообщения о войне в Украине, которую в рф нужно называть "специальной военной операцией".



По данным российского правозащитного проекта ОВД-Инфо, более 3800 россиян стали фигурантами дел по этой статье. Им грозит штраф до 50 тысяч рублей. За повторную "дискредитацию" вооружённых сил рф предусмотрена уголовная ответственность.