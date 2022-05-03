Муфтий Польши извинился за календарь с российским Крымом

11:12 03 декабря Киев, Украина

Объединение мусульман Польши, в лице муфтия Томаша Мишкевича, принесло извинения за подпись "Российская Федерация" под иллюстрациями крымских мечетей в календаре на 2021 год.

"Я выражаю глубокие соболезнования и прошу прощения у всех, кто чувствовал себя обиженным за это. Очевидно, произошла ошибка. Я не хочу обвинять себя или кого-нибудь здесь: это серьезная ошибка, которой не должно было случиться, но она произошла. Состоялась редакционная ошибка на этапе разработки, роковой автоматизм писателя и перенос названия "(Российская Федерация)", появившийся на других страницах календаря, за что еще раз прошу прощения", – сказал он.

Мишкевич настаивает, что в организации не было цели создавать "дополнительную напряженность в и без того сложной политической ситуации".

"Мы все поддерживаем свободный Крым, который так важен для всех татар, в том числе для польско-татарской общины", – добавил он.

Основной целью Объединения мусульман Польши, по его словам, является отстаивание прав мусульманской общины на религиозную практику, неприкосновенность религиозных объектов и кладбищ.