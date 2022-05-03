Муфтий Польши извинился за календарь с российским Крымом

Объединение мусульман Польши, в лице муфтия Томаша Мишкевича, принесло извинения за подпись "Российская Федерация" под иллюстрациями крымских мечетей в календаре на 2021 год.
Мишкевич настаивает, что в организации не было цели создавать "дополнительную напряженность в и без того сложной политической ситуации".
Основной целью Объединения мусульман Польши, по его словам, является отстаивание прав мусульманской общины на религиозную практику, неприкосновенность религиозных объектов и кладбищ.
Также Мишкевич сказал, что ошибку в календаре уже исправили.
Напомним, религиозное объединение мусульман в Польше выдало календарь на 2021 год, где изображения мечетей в Крыму подписали как "Российская Федерация". Это заметил член исполнительного комитета Всемирного конгресса крымских татар от Польши Недим Усейнов и потребовал объяснений.
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