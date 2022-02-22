Москва заявила, что готова к переговорам с Блинкеном по Украине

Сегодня Москва заявила, что министр иностранных дел России Сергей Лавров по-прежнему готов к переговорам с госсекретарем США Энтони Блинкеном.
« Даже в самые трудные моменты... мы говорим: мы готовы к переговорам», — заявила официальный представитель МИД Мария Захарова в эфире YouTube .
« Мы всегда за дипломатию», — сказала она в шоу «Соловьев в прямом эфире» на YouTube .
Она выступила после того, как Путин признал независимость удерживаемых сепаратистами Донецкой и Луганской областей Украины, проложив тем самым путь для развертывания потенциальных сил вторжения.
Напомним, Лавров заявил в понедельник, что он должен встретиться с Блинкеном в четверг в Женеве, чтобы обсудить растущую напряженность вокруг Украины.
Действия Москвы вызвали международное осуждение и обещание адресных санкций со стороны США и Европейского Союза.
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