Москва вызвала своего посла из США

21:03 17 Март Киев, Украина

После американских санкций на торговлю оружием, МИД России в срочном порядке вызвал посла Анатолия Антонова из Вашингтона.

Об этом говорится в заявлении на сайте российского МИД в среду, 17 марта.



Как отметили в Москве, консультации с послом нужны для того, чтобы проанализировать, "что делать и куда двигаться" в контексте отношений между Россией и США.

"Для нас главное – определить, какими могут быть пути исправления находящихся в тяжелом состоянии российско-американских связей, заведенных Вашингтоном в последние годы в тупик. Мы заинтересованы в том, чтобы не допустить их необратимой деградации, если американцы осознают связанные с этим риски", – заявили в МИД РФ.

Напомним, 17 марта США ввели эмбарго на торговлю оружием с Россией. Также стало известно, что американский Минторг расширил экспортные ограничения в отношении России из-за дела оппозиционера Алексея Навального.