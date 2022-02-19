Москва выслала замглавы миссии США

Вчера, 17 февраля по приказу Кремля Россия выслала из Москвы второго американского дипломата из-за нарастания напряженности из-за угрозы вторжения в Украину.
«Мы можем подтвердить, что Россия выслала заместителя главы миссии США (DCM) в России Барта Гормана», — заявил представитель Госдепартамента.
«Действия России против нашего DCM не были спровоцированы, и мы считаем это шагом эскалации и обдумываем наш ответ», — сказал представитель.
«Сегодня как никогда важно, чтобы наши страны располагали необходимым дипломатическим персоналом для облегчения связи между нашими правительствами», — сказал чиновник.
Россия заявила, что Горману было приказано уйти в ответ на недавнюю высылку США одного из московских дипломатов.
«Американскому дипломату было приказано покинуть Россию в связи с необоснованной высылкой советника-посланника нашего посольства в Вашингтоне», — сообщила официальный представитель МИД Москвы Мария Захарова в мессенджере Telegram.
Она возложила вину за регулярные взаимные высылки дипломатов на Вашингтон.
«Массовые высылки дипломатов и нарастающая «визовая война» — не наш выбор», — сказала Захарова.
Она утверждала, что Москва «неоднократно и на разных уровнях предлагала американской стороне прекратить ухудшать условия работы диппредставительств».
Россия в течение нескольких месяцев жаловалась на то, что американские власти блокируют визы ее дипломатам или выдают их медленно.
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