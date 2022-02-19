Москва выслала замглавы миссии США

05:57 18 Февраль Киев, Украина

Вчера, 17 февраля по приказу Кремля Россия выслала из Москвы второго американского дипломата из-за нарастания напряженности из-за угрозы вторжения в Украину.



«Мы можем подтвердить, что Россия выслала заместителя главы миссии «Мы можем подтвердить, что Россия выслала заместителя главы миссии США (DCM) в России Барта Гормана», — заявил представитель Госдепартамента.



«Действия России против нашего DCM не были спровоцированы, и мы считаем это шагом эскалации и обдумываем наш ответ», — сказал представитель.



«Сегодня как никогда важно, чтобы наши страны располагали необходимым дипломатическим персоналом для облегчения связи между нашими правительствами», — сказал чиновник.



Россия заявила, что Горману было приказано уйти в ответ на недавнюю высылку США одного из московских дипломатов.



«Американскому дипломату было приказано покинуть Россию в связи с необоснованной высылкой советника-посланника нашего посольства в Вашингтоне», — сообщила официальный представитель МИД Москвы Мария Захарова в мессенджере Telegram.



Она возложила вину за регулярные взаимные высылки дипломатов на Вашингтон.



«Массовые высылки дипломатов и нарастающая «визовая война» — не наш выбор», — сказала Захарова.



Она утверждала, что Москва «неоднократно и на разных уровнях предлагала американской стороне прекратить ухудшать условия работы диппредставительств».



Россия в течение нескольких месяцев жаловалась на то, что американские власти блокируют визы ее дипломатам или выдают их медленно.