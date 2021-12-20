Москва усложняет отношения между США и Россией - Госдеп США

Несмотря на то, что со времени прошедшего в июне саммита президента США Джо Байдена и президента России Владимира Путина прошло несколько месяцев, еще рано говорить, возможны ли более стабильные отношения между США и Россией.
Об этом заявил спикер Госдепа США Нед Прайс во время брифинга.
Он назвал деятельность российских войск вокруг Украины, а также испытание Россией противоспутниковой ракеты в космосе факторами, усложняющими двусторонние отношения.
Относительно военной деятельности России на границе с Украиной Нед Прайс заверил, что США проводят переговоры "с европейскими союзниками и партнерами, включая Украину". Он отметил, что эскалация со стороны России будет представлять значительную обеспокоенность для Соединенных Штатов.
Прайс также подчеркнул, что союзники и партнеры США в регионе "глубоко озабочены" действиями России и несколько европейских стран провели собственные переговоры высокого уровня с Россией и выразили подобную обеспокоенность.
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