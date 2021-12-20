Москва усложняет отношения между США и Россией - Госдеп США

15:43 16 Ноябрь Киев, Украина

Несмотря на то, что со времени прошедшего в июне саммита президента США Джо Байдена и президента России Владимира Путина прошло несколько месяцев, еще рано говорить, возможны ли более стабильные отношения между США и Россией.

Об этом заявил спикер Госдепа США Нед Прайс во время брифинга.



Он назвал деятельность российских войск вокруг Украины, а также испытание Россией противоспутниковой ракеты в космосе факторами, усложняющими двусторонние отношения.

"То, что мы видим сегодня: испытания противоспутниковой ракеты, а также необычная военная деятельность на границе с Украиной, о которой госсекретарь говорил на прошлой неделе, а также другие признаки - однозначно заставляют нас задуматься, но мы держим дипломатические каналы открытыми", - заявил Прайс в ответ на вопросы по отношениям США и РФ.

Относительно военной деятельности России на границе с Украиной Нед Прайс заверил, что США проводят переговоры "с европейскими союзниками и партнерами, включая Украину". Он отметил, что эскалация со стороны России будет представлять значительную обеспокоенность для Соединенных Штатов.



Прайс также подчеркнул, что союзники и партнеры США в регионе "глубоко озабочены" действиями России и несколько европейских стран провели собственные переговоры высокого уровня с Россией и выразили подобную обеспокоенность.