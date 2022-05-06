Москва развернула очередную дезинформационную кампанию — МИД Грузии

13:35 06 августа Киев, Украина

За несколько дней до 13-й годовщины полномасштабной военной агрессии России против Грузии, представитель МИД России попытался провести очередную кампанию по дезинформации о российско-грузинской войне 2008 года.

Об этом говорится в заявлении грузинского внешнеполитического ведомства, распространенном сегодня, 6 августа.

В МИД напомнили российской стороне, что параллельной реальности не существует, международное сообщество и международное право едины перед лицом агрессивных действий России, процесса оккупации и фактической аннексии.

В этом году Европейский суд по правам человека назвал своим именем Августовскую войну 2008 года и постановил, что Российская Федерация, как оккупационная сила и государство, осуществляющее эффективный контроль, несет прямую ответственность за грубые нарушения прав человека во время войны и в пост-оккупационный период. Страсбургский суд обвинил Российскую Федерацию в проведении этнической чистки и подчеркнул несоблюдение Москвой соглашения о прекращении огня от 12 августа 2008 года, заключенного (при посредничестве) ЕС.

В Тбилиси прокомментировали и комментарий МИД России в связи с юбилейной датой Георгиевского трактата, назвав его «циничным и совершенно неприемлемым».

"На этом фоне опубликованный в соцсетях комментарий МИД России к годовщине Георгиевского трактата 4 августа 1783 года циничен и совершенно неприемлем, поскольку Россия в нарушение этого соглашения начала аннексировать грузинские территории, захватив земли на Южном Кавказе", - говорится в сообщении.

4 августа МИД России опубликовал сообщение, приуроченное к годовщине подписания Георгиевского трактата в 1783 году. В Москве отметили, что «сближение России и Грузии отвечало интересам обоих государств».

Заместитель директора департамента информации и печати МИД РФ Александр Бикантов прокомментировал совместное заявление семи членов Совбеза ООН, которые осудили военное присутствие России в Абхазии и Южной Осетии и шаги, направленные на аннексию этих регионов.

Бикантов посоветовал авторам заявления «стимулировать Тбилиси к восстановлению и поддержанию равноправного и взаимоуважительного диалога» с Сухуми и Цхинвали вместо того, чтобы «штамповать оторванные от действительности тезисы». В МИД РФ выразили надежду на то, что «здравый смысл возобладает, и Тбилиси, и наши грузинские партнеры начнут строить отношения с соседями с учетом баланса интересов».

Также Бикантов отметил, что Москва готова к восстановлению добрососедских отношений с Грузией – «в той степени, в какой к этому готова грузинская сторона».



В свою очередь в МИД Грузии заявили, что будущее добрососедских отношений двух стран зависит «от деоккупации грузинских территорий», а также уважения Россией суверенитета и территориальной целостности Грузии в пределах ее международно признанных границ.