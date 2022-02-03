Москва расширяет рамки и масштабы своего участия в Африке

09:27 03 Февраль Киев, Украина

Американский исследовательский центр Rand обнародовал отчет о присутствии России в Африке, которую авторы оценили по нескольким ключевым сферам. В частности, демография (российские граждане в Африке), дипломатические отношения, военная и социальная поддержка и т.д. По результатам исследования обнаружили, что это присутствие действительно ограничено. Поскольку Москва стратегически вышла из региона с 1990 по 2015 год, недавний рост российской активности начался с очень низкого уровня и остается скромным по сравнению с США и Китаем.

По результатам исследования, демографические факторы, вероятно, не являются движущей силой российского стратегического участия в Африке, но концентрация российских посетителей в Северной Африке может иметь оперативные последствия в периоды беспорядков.

Коммерческие способности, в особенности в добывающем секторе, обширно именуются принципиальными движущими силами расширения роли России в Африке. Поскольку большинство активных российских компаний на континенте, по крайней мере, частично принадлежат государству и почти все неформально связаны с окружением президента России Владимира Путина.

Состав торговли России с африканскими странами подобен европейской торговле, где преобладает импорт продовольствия,
однако не похож на торговлю с США и Китаем, где преобладают сырье и топливо.
Стратегически важнейшая тенденция состоит в том, что "Роснефть", "Татнефть" и "Газпром" — все, по крайней мере, частично принадлежат российскому правительству и руководствуются важными членами патронажной сети Путина — осуществляют большинство углеводородных проектов в Северной Африке. Все три компании имеют большие проекты в Ливии. "Роснефть" также имеет большой проект в Алжире. Лукойл, менее тесно связанный с Кремлем, лидирует в менее стратегическом Гвинейском заливе.

Что касается шести атомных проектов, которые Россия развернула на Африканском континенте, то все они принадлежат "Росатому". Эти проекты простираются к югу от Египта через Судан, Эфиопию, Танзанию, Замбию и Южную Африку.

С дипломатической точки зрения, важнейшим событием за время присутствия России в Африке является ее соглашение с Египтом о предоставлении взаимного доступа к аэродромам и воздушному пространству. Российские правительственные источники все еще называют документ проектом, но другие ресурсы, которые использовались в исследовании, указывают на то, что соглашение подписали обе стороны. Как сообщается, Россия также вела переговоры по базированию и доступу с Суданом, Эритреей и Сейшельскими островами, однако все они неактивны по состоянию на август 2019 года.

Советский Союз был наиболее "разгульным" из внешних поставщиков для Африки. Он предоставлял тысячи самолетов и миллиарды долларов поддержки африканским партнерам в вооружении и подготовке во время холодной войны. Россия следует этому примеру в последние годы, хотя в гораздо меньших масштабах и на гораздо более трансакционной основе, но Россия,
очевидно, все еще стремится влиять на континент через продажу оружия и контракты за поддержку.
Хотя Россия является небольшим игроком в Африке, если измерить присутсиве, торговлю, коммерческие проекты и даже дипломатию, она является ведущей внешней силой в области продажи оружия. Продажи российского оружия и поставки африканским странам за последние годы выросли с примерно $500 миллионов США до более чем $2 миллиардов в год, что значительно опережает поставки США и Китая как по номинальной стоимости, так и по темпам роста.

Согласно демографическим и коммерческим тенденциям российская военная помощь в значительной степени склоняется к Северной Африке. В отличие от других отраслей, московские продажи оружия значительно превышают объемы продаж других крупных государств и продолжают расти, в то время как объемы продаж других государств стагнируют. Алжир, Египет, Ливия, ЦАР и в меньшей степени Ангола фигурируют в данных как ключевые получатели российской помощи.

В общем, похожа картина о помощи в образовании и обучении. Хотя установить точные цифры в долларах для российских усилий по обучению невозможно, в отчете оценили, что львиная доля российской помощи в обучении с 2013 приходится на Алжир, Египет и Ливия. Есть достоверные отчеты как об индивидуальном, так и о коллективном обучении во всех трех североафриканских государствах. Географическим исключением является Центральноафриканская Республика (ЦАР), где россияне проводят индивидуальное обучение, коллективное обучение и прямую консультативную поддержку режиму президента Фостена-Аршанжа Туадеры.

Российское правительство иногда вводит в заблуждение по поводу своего присутствия на континенте, а российские ЧВК, как правило, осторожно относятся к своей деятельности. Считается, что операция Главного разведывательного управления РФ (ГРУ) поддерживает Ливийскую национальную армию Халифы Хафтара против других группировок в гражданской войне в Ливии, однако пока неясно, это присутствие постоянно или эпизодическое.

Остальные 10% деятельности российских ЧВК по всей Африке включали боевые или другие оперативные задачи за пределами самообороны, что относит их к категории наемных операций. Все эти наемные действия проводились группой Вагнера или ее дочерней компанией Sewa в ЦАР, Судане и Южном Судане.

Основное, что следовало из этого анализа по поводу вероятного присутствия в регионе в будущем - это уникальное значение Ливии в американо-российских отношениях в Африке. Ливия является страной, где Россия, скорее всего, будет продолжать расширять участие, учитывая ее текущую деятельность за рубежом.

Кроме того, Ливия является уникально важной страной из-за ее стратегического расположения на границе со Средиземным морем, многочисленных сетей экстремистских организаций, с которыми США активно воюют в объявленной зоне вооруженных действий и ее позиции на важных воздушных путях между европейскими объектами Воздушных сил США и оперативными. районами во внутренней части континента. Рост российского участия и влияния в Ливии будет проблематичным для США в каждой из этих областей.

Авторы отчета утверждают, что будущую модель деятельности России в Африке можно предусмотреть, определив, где российские провластные посредники вероятнее всего найдут благоприятные условия, такие как существующие правительственные и коммерческие отношения, прибыльные возможности в добывающих отраслях, местные элиты, которые ищут внешнего спонсора и возможности отшлифовать полномочия России. Для кремлевских провластных посредников такие условия были бы особенно привлекательны там, где западные государства оставили вакуум власти, убегая из стран, где они традиционно были вовлечены.