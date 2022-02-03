Москва расширяет рамки и масштабы своего участия в Африке

09:27 03 Февраль Киев, Украина





По результатам исследования, демографические факторы, вероятно, не являются движущей силой российского стратегического участия в Африке, но концентрация российских посетителей в Северной Африке может иметь оперативные последствия в периоды беспорядков.



Коммерческие способности, в особенности в добывающем секторе, обширно именуются принципиальными движущими силами расширения роли России в Африке. Поскольку большинство активных российских компаний на континенте, по крайней мере, частично принадлежат государству и почти все неформально связаны с окружением президента России Владимира Путина.



Состав торговли России с африканскими странами подобен европейской торговле, где преобладает импорт продовольствия, Американский исследовательский центр Rand обнародовал отчет о присутствии России в Африке , которую авторы оценили по нескольким ключевым сферам. В частности, демография (российские граждане в Африке), дипломатические отношения, военная и социальная поддержка и т.д. По результатам исследования обнаружили, что это присутствие действительно ограничено. Поскольку Москва стратегически вышла из региона с 1990 по 2015 год, недавний рост российской активности начался с очень низкого уровня и остается скромным по сравнению с США и Китаем.По результатам исследования, демографические факторы, вероятно, не являются движущей силой российского стратегического участия в Африке, но концентрация российских посетителей в Северной Африке может иметь оперативные последствия в периоды беспорядков.Коммерческие способности, в особенности в добывающем секторе, обширно именуются принципиальными движущими силами расширения роли России в Африке. Поскольку большинство активных российских компаний на континенте, по крайней мере, частично принадлежат государству и почти все неформально связаны с окружением президента России Владимира Путина.Состав торговли России с африканскими странами подобен европейской торговле, где преобладает импорт продовольствия,

однако не похож на торговлю с США и Китаем, где преобладают сырье и топливо.

Стратегически важнейшая тенденция состоит в том, что "Роснефть", "Татнефть" и "Газпром" — все, по крайней мере, частично принадлежат российскому правительству и руководствуются важными членами патронажной сети Путина — осуществляют большинство углеводородных проектов в Северной Африке. Все три компании имеют большие проекты в Ливии. "Роснефть" также имеет большой проект в Алжире. Лукойл, менее тесно связанный с Кремлем, лидирует в менее стратегическом Гвинейском заливе.



Что касается шести атомных проектов, которые Россия развернула на Африканском континенте, то все они принадлежат "Росатому". Эти проекты простираются к югу от Египта через Судан, Эфиопию, Танзанию, Замбию и Южную Африку.



С дипломатической точки зрения, важнейшим событием за время присутствия России в Африке является ее соглашение с Египтом о предоставлении взаимного доступа к аэродромам и воздушному пространству. Российские правительственные источники все еще называют документ проектом, но другие ресурсы, которые использовались в исследовании, указывают на то, что соглашение подписали обе стороны. Как сообщается, Россия также вела переговоры по базированию и доступу с Суданом, Эритреей и Сейшельскими островами, однако все они неактивны по состоянию на август 2019 года.



Советский Союз был наиболее "разгульным" из внешних поставщиков для Африки. Он предоставлял тысячи самолетов и миллиарды долларов поддержки африканским партнерам в вооружении и подготовке во время холодной войны. Россия следует этому примеру в последние годы, хотя в гораздо меньших масштабах и на гораздо более трансакционной основе, но Россия,

очевидно, все еще стремится влиять на континент через продажу оружия и контракты за поддержку.

Хотя Россия является небольшим игроком в Африке, если измерить присутсиве, торговлю, коммерческие проекты и даже дипломатию, она является ведущей внешней силой в области продажи оружия. Продажи российского оружия и поставки африканским странам за последние годы выросли с примерно $500 миллионов США до более чем $2 миллиардов в год, что значительно опережает поставки США и Китая как по номинальной стоимости, так и по темпам роста.