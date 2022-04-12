Москва прокомментировала вчерашнюю встречу Путина и Лукашенко

11:12 14 июля Киев, Украина

Вчера в культурной столице России Санкт-Петербурге прошла встреча Владимира Путина и Александра Лукашенко . Беседа длилась около 5 часов, главным ее результатом стало сохранение цены на газ для Беларуси и согласование «объема кредитной поддержки».

Об этом сообщает российское интернет-издание The Bell.



Как сообщил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, в начале была затронута тема санкционного давления на Белоруссию. Отдельно Лукашенко говорил о давлении оппозиции на представителей власти в стране. Лидеры обменялись мнениями по международной обстановке и региональным проблемам, а также обсудили таможенное, налоговое регулирование и энергетику.



По итогам переговоров Путин и Лукашенко:



Решили сохранить цену на газ для Белоруссии в 2022-м на уровне 2021 года. В январе Лукашенко заявил, что цена на поставляемый из России газ составляет $128,5 за тысячу кубометров, и отметил, что она могла бы быть «более справедливой».



Договорились об объеме кредитной поддержки Белоруссии в связи с налоговым маневром в российской нефтяной отрасли. Детали не раскрываются, но, как отмечает «Интерфакс», Минск добивается компенсации удорожания российской нефти из-за налогового маневра в России с конца 2018 года. По данным белорусского руководства, издержки составят порядка $10 млрд в 2019-2024 годах.