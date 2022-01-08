Москва "по принципу взаимности" высылает дипломатов Словакии, Литвы, Латвии и Эстонии

14:19 28 Апрель Киев, Украина

Россия "отзеркаливает" высылку дипломатов из Словакии, Литвы, Латвии и Эстонии. Всего статус "persona non grata" в Москве получило 7 диппредставителей.

Об этом сообщили в МИД РФ.



В среду в МИД России были вызваны посол Латвии Марич Риекстиньш, посол Литвы Эйтвидас Баярунас и временный поверенный в делах Эстонии Пирет Рейнтамм Бенно.

"Основываясь на принципе взаимности, потребовали, чтобы два сотрудника посольства Литвы, а также по одному сотруднику посольств Латвии и Эстонии покинули территорию Российской Федерации в семидневный срок", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД РФ.



"Главам дипмиссий заявлен решительный протест в связи с провокационными, ничем не обоснованными действиями по высылке сотрудников российских посольств в этих прибалтийских государствах. Указано, что Вильнюс, Рига и Таллин продолжают проводить открыто враждебный курс в отношении нашей страны, прикрываясь в данном случае псевдосолидарностью с огульными действиями Чехии в отношении России", - добавили в российском внешнеполитическом ведомстве.



Также, как сообщили в МИД РФ, троим словацким дипломатам предписано покинуть страну до истечения дня 5 мая.



"28 апреля в МИД России был вызван посол Словацкой Республики Регак. Послу заявлен решительный протест в связи с необоснованным объявлением словацкой стороной "persona non grata" трёх сотрудников посольства России в Братиславе по абсурдному и надуманному обвинению в противоправной деятельности", - говорится в сообщении МИД РФ.