Москва "по принципу взаимности" высылает дипломатов Словакии, Литвы, Латвии и Эстонии

Россия "отзеркаливает" высылку дипломатов из Словакии, Литвы, Латвии и Эстонии. Всего статус "persona non grata" в Москве получило 7 диппредставителей.
Об этом сообщили в МИД РФ.
В среду в МИД России были вызваны посол Латвии Марич Риекстиньш, посол Литвы Эйтвидас Баярунас и временный поверенный в делах Эстонии Пирет Рейнтамм Бенно.
В среду в МИД России были вызваны посол Латвии Марич Риекстиньш, посол Литвы Эйтвидас Баярунас и временный поверенный в делах Эстонии Пирет Рейнтамм Бенно.
"Основываясь на принципе взаимности, потребовали, чтобы два сотрудника посольства Литвы, а также по одному сотруднику посольств Латвии и Эстонии покинули территорию Российской Федерации в семидневный срок", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД РФ.
"Главам дипмиссий заявлен решительный протест в связи с провокационными, ничем не обоснованными действиями по высылке сотрудников российских посольств в этих прибалтийских государствах. Указано, что Вильнюс, Рига и Таллин продолжают проводить открыто враждебный курс в отношении нашей страны, прикрываясь в данном случае псевдосолидарностью с огульными действиями Чехии в отношении России", - добавили в российском внешнеполитическом ведомстве.
"Главам дипмиссий заявлен решительный протест в связи с провокационными, ничем не обоснованными действиями по высылке сотрудников российских посольств в этих прибалтийских государствах. Указано, что Вильнюс, Рига и Таллин продолжают проводить открыто враждебный курс в отношении нашей страны, прикрываясь в данном случае псевдосолидарностью с огульными действиями Чехии в отношении России", - добавили в российском внешнеполитическом ведомстве.
Также, как сообщили в МИД РФ, троим словацким дипломатам предписано покинуть страну до истечения дня 5 мая.
"28 апреля в МИД России был вызван посол Словацкой Республики Регак. Послу заявлен решительный протест в связи с необоснованным объявлением словацкой стороной "persona non grata" трёх сотрудников посольства России в Братиславе по абсурдному и надуманному обвинению в противоправной деятельности", - говорится в сообщении МИД РФ.
"Регаку сообщено, что в качестве ответной меры три сотрудника посольства Словакии в Москве объявляются "persona non grata". Им предписано до истечения дня 5 мая 2021 года покинуть территорию РФ. Послу вручена соответствующая нота", - заявили на Смоленской площади.
Там подчеркнули, что "решение словацких властей проявить ложную солидарность с Чехией в ее провокационной антироссийской кампании наносит ущерб традиционно дружественным российско-словацким отношениям и конструктивному двустороннему сотрудничеству".
17 апреля власти Чехии сообщили о решении выслать 18 российских дипломатов. По версии Праги, речь идет о сотрудниках разведки, работающих под дипломатическим прикрытием. Чешские власти пошли на такой шаг, так как, по их версии, российские спецслужбы оказались причастны ко взрыву склада боеприпасов в Чехии в 2014 году. Тогда погибли два человека.
МИД РФ в ответ объявил 20 сотрудников посольства Чехии в Москве "персона нон грата".
Чешское правительство также попросило партнеров выслать из столиц государств Евросоюза и НАТО часть работающих в российских представительствах вероятных агентов. Как сказано выше, солидарность с Чехией уже проявила Словакия, решив выслать трех российских дипломатов. Литва вышлет двух сотрудников посольства РФ, Латвия и Эстония - по одному. Также одного дипломата высылает Румыния.
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