Москва обвиняет самолеты-шпионы НАТО в создании аварийных ситуаций в воздушном пространстве

09:19 06 Декабрь Киев, Украина

Российскому авиалайнеру пришлось изменить курс, чтобы избежать встречи с самолетом -разведчиком НАТО, пересекавшим его курс над Черным морем.



Об этом сообщило Федеральное агентство воздушного транспорта России в субботу вечером.



«Направление и высота коммерческого рейса были немедленно изменены», чтобы избежать столкновения, сообщило агентство, добавив, что неизвестный самолет не ответил на радиокадры от авиадиспетчерской службы.



Самолету Аэрофлота пришлось упасть на 500 метров (1600 футов), чтобы выдержать дистанцию от самолета-разведчика, который пилоты видели из кабины невооруженным глазом.



Второй самолет, уже частный, летевший из черноморского курорта Сочи в столицу Северной Македонии Скопье, также должен был отклониться, чтобы избежать самолета-шпиона, заявили в управлении воздушного транспорта.



«Возросшая активность самолетов НАТО у границ России ... создает риск опасных аварий с участием гражданских самолетов», - заявило агентство, добавив, что заявит дипломатический протест.



Российские власти не сообщили, какая страна управляла самолетом-разведчиком.



Отметим, в пятницу российские истребители были отправлены для сопровождения двух американских самолетов-шпионов над Черноморским регионом.



Субботний инцидент произошел на фоне роста напряженности в отношениях между Россией и странами Запада, которые обвиняют Москву в сосредоточении войск на границе с Украиной для подготовки к вторжению.



/>Россия отрицала, что у нее есть такие планы, в свою очередь обвиняя страны НАТО в «провокациях», включая военные учения у своих границ.