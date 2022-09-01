Москва и Санкт-Петербург попали в грустный рейтинг городов с наибольшим загрязнением диоксидом азота

12:25 30 августа Киев, Украина

Сразу два города россии попали в грустный рейтинг американских исследователей, которые оценили степень загрязнения мира диоксидом азота (NO2).

В топе-10 оказались Москва со вторым местом и Санкт-Петербург — с четвертым. Лидером по концентрации этого вредного вещества стал китайский Шанхай. между ними расположился Тегеран, а замыкает пятерку Пекин.

В первой десятке есть еще два города из стран СНГ — Ашхабад и Минск (7-е и 8-е места соответственно), а остальные — это Каир, Стамбул и Хошимин.



Ученые связали пребывание российских городов в верхних строчках списка со старым автопарком страны. Но россия ведь не остановится на достигнутом — природоохранное законодательство быстро деградировало после введения войск в Украину и ответных санкций Запада. Например, правительство разрешило выпускать автомобили, производящие в три раза больше угарного газа, чем можно было по действовавшему прежде стандарту «Евро-5». Были отодвинуты сроки федерального проекта «Чистый воздух», который предполагал снижение уровня загрязнения воздуха в 12 городах, в том числе снижение выбросов не менее чем на 20%, а к 2030 г. — в два раза.

Обнуление экологических стандартов совсем скоро должно принести свои плоды. И города-миллионники россии начнут жадно бороться за лидерство в топе по концентрации в воздухе химии.



По словам экспертов, рост смертности с NO2 (двуокись азота) связан не так тесно, как с загрязнением мельчайшими твердыми частицами (PM2,5). Но высокотоксичный диоксид азота способен вызывать опасные респираторные заболевания, в том числе провоцировать возникновение астмы у детей.



Хотя о чем тут говорить, если Красноярск получает статус самого грязного города в мире почти каждый год. Его индекс качества воздуха в 2021 году составил 427. Российский город обошел Кабул (Афганистан) и Колкату (Индия), индексы которых оказались значительно меньше — 152 и 122 соответственно.



Тем временем в экологическом рейтинге по самой россии Красноярск не вошел и в тройку. Некоммерческая организация «Наш фонд» в июле 2022 года поместила его на четвертое место. Топовыми по загрязнению воздуха, воды, количеству свалок и промышленных предприятий оказались Магнитогорск, Челябинск и Норильск.