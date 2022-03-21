Москва блокирует иностранные СМИ из-за правдивого освещения войны в Украине

12:41 21 марта Киев, Украина

На территории РФ заблокировали популярные азербайджанские интернет-издания, рассказывающие правду о войне России против Украины.



Об этом информирует ЛИГА.Новости со ссылкой на посольство Украины в Азербайджане.



В частности, прекратили работу хорошо известные за пределами Азербайджана медиа - Haqqin и Minval.



Отмечается, что посол Украины поблагодарил главных редакторов и журналистов этих изданий за беспристрастное освещение хода российско-украинской войны, а также преступления, которые российские оккупанты совершают на украинской земле.