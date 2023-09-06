Московский горсуд признал законным арест гиркина и оставил его под стражей

Московский городской суд россии 29 августа признал законным арест экс-главаря боевиков "ДНР" игоря гиркина (стрелкова) по делу о призывах к экстремистской деятельности.
Об этом сообщает российский "Интерфакс".
Об этом сообщает российский "Интерфакс".
Защита гиркина просил апелляционный суд отменить решение первой инстанции и избрать ему более мягкую меру пресечения.
В частности, адвокаты отметили, что их подзащитный не собирается скрываться от следствия и суда, положительно характеризуется, имеет разные награды, страдает рядом заболеваний, а также активно сотрудничает со следствием и "дает последовательные и правдивые показания".
Гиркин поддержал адвокатов и отметил, что не понимает, почему суд первой инстанции избрал ему арест как меру пресечения. По его словам, он долгое время не выезжал за пределы россии, находится "в поле зрения" спецслужб и напомнил, что приговорен судом Гааги к пожизненному заключению.
Кроме того, он подчеркнул, что не признает вину и что "намерен доказать свою невиновность".
Прокурор попросил Мосгорсуд оставить решение первой инстанции без изменений. Следователь в процессе не участвовал.
Прокурор попросил Мосгорсуд оставить решение первой инстанции без изменений. Следователь в процессе не участвовал.
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