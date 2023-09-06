Московский горсуд признал законным арест гиркина и оставил его под стражей

18:32 29 августа Киев, Украина





Об этом сообщает российский "Интерфакс". Московский городской суд россии 29 августа признал законным арест экс-главаря боевиков "ДНР" игоря гиркина (стрелкова) по делу о призывах к экстремистской деятельности.Об этом сообщает российский "Интерфакс".

"Постановление Мещанского суда Москвы от 21 июля 2023 об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Игоря Гиркина сроком до 18 сентября 2023 оставить без изменений, апелляционные жалобы - оставить без удовлетворения", - говорится в судебном решении.

Защита гиркина просил апелляционный суд отменить решение первой инстанции и избрать ему более мягкую меру пресечения.



В частности, адвокаты отметили, что их подзащитный не собирается скрываться от следствия и суда, положительно характеризуется, имеет разные награды, страдает рядом заболеваний, а также активно сотрудничает со следствием и "дает последовательные и правдивые показания".



Гиркин поддержал адвокатов и отметил, что не понимает, почему суд первой инстанции избрал ему арест как меру пресечения. По его словам, он долгое время не выезжал за пределы россии, находится "в поле зрения" спецслужб и напомнил, что приговорен судом Гааги к пожизненному заключению.

"Почему именно сейчас я должен бежать и куда, я лично, в материалах выдвинутого мне обвинения и по разъяснениям следователя не вижу, несмотря на весь свой достаточно большой оперативный опыт", — сказал гиркин, обращаясь в суд.

Кроме того, он подчеркнул, что не признает вину и что "намерен доказать свою невиновность".



Прокурор попросил Мосгорсуд оставить решение первой инстанции без изменений. Следователь в процессе не участвовал.