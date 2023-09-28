Мощный взрыв в Ташкенте: жители сообщают о сильном пожаре и поврежденных окнах

В Ташкенте, столице Узбекистана, в ночь с 27 на 28 сентября произошел мощный взрыв, в районе таможенного склада, расположенного вблизи Ташкентского аэропорта.
Сообщения о происшествии поступили от МЧС Узбекистана и различных Telegram-каналов.
Социальные сети заполнились сообщениями о том, что взрывную волну ощутили в радиусе 30 километров от эпицентра. Жители города делятся информацией о сильном пожаре и поврежденных окнах в зданиях, находящихся поблизости от аэропорта.
Представители МЧС Узбекистана подчеркивают, что пожар возник в Сергелийском районе столицы, и связывают его с возможным ударом молнии, который спровоцировал возгорание складских помещений.
На данный момент не поступило информации о пострадавших или жертвах в результате этого пожара, однако ситуация продолжает развиваться, и соответствующие службы продолжают работу на месте происшествия.
Сообщения о происшествии поступили от МЧС Узбекистана и различных Telegram-каналов.
Социальные сети заполнились сообщениями о том, что взрывную волну ощутили в радиусе 30 километров от эпицентра. Жители города делятся информацией о сильном пожаре и поврежденных окнах в зданиях, находящихся поблизости от аэропорта.
Представители МЧС Узбекистана подчеркивают, что пожар возник в Сергелийском районе столицы, и связывают его с возможным ударом молнии, который спровоцировал возгорание складских помещений.
На данный момент не поступило информации о пострадавших или жертвах в результате этого пожара, однако ситуация продолжает развиваться, и соответствующие службы продолжают работу на месте происшествия.
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