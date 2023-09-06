Мощный взрыв прогремел на оптико-механическом заводе в подмосковье - росСМИ

В городе Сергиев Посад, Московской области, прогремел мощный взрыв на Загорском оптико-механическом заводе. Взрыв был такой силы, что во многих ближайших зданиях повыбивало стекла.
Об этом сообщает ряд росСМИ.
Пишут, что горят склады с пиротехникой в результате удара БПЛА. Предварительно 22 пострадавших.
Официальные власти рф пока ситуацию не комментировали.
На сайте Загорского завода указывается, что предприятие является «ведущим разработчиком и производителем оптических и оптико-электронных приборов для силовых структур, промышленности и здравоохранения». В частности, здесь, как сообщается на сайте, был произведен "любимый прицел генсека Леонида Брежнева". Завод входит в компанию "Ростех". В 2022 году там хвастались разработкой нового бинокля для Военно-морского флота рф.
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